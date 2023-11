Ve 22. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru nad Litvínovem 1:0. Další zápas odehrají Jihočeši v pátek v Třinci (17).

Jáchym Kondelík z této litvínovského Šimona Zajíčka nepřekonal. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Domácí nasadili vítěznou sestavu z pátečního povedeného duelu v Liberci (5:2), na marodce zůstává už jen dlouhodobě zraněný útočník Lukáš Pech.

Proti třetímu celku tabulky začali domácí zcela bez respektu, výborně se pohybovali, kombinovali a gólmana Zajíčka od úvodních minut zasypali sprškou střel. Především Beránkova tutovka po Štenclově výzvě po gólu doslova volala, ale litvínovský gólman odolával.

Hosté hrozili pouze z brejků, ale hodně nebezpečných. Po jednom z nich si vybruslil sám před Hrachovinu Hlava, ale naštěstí minul. Po přečíslení dva na jednoho zase vychytal Koblasu skvělým zákrokem domácí gólman.

Na střely na branku Motor vyhrál první třetinu jednoznačně 18:4, ale skóre zůstávalo bezbrankové.

Rušný a bruslivý, ale také už podstatně vyrovnanější hokej byl k vidění i po změně stran. Litvínov srovnal krok a co otáčet se měl i Hrachovina. Nejblíže gólu byl ale domácí bek Štencel, jehož střelu od modré Zajíček jen ztlumil těsně vedle své branky. Podobně dopadlo i Ordošovo zakončení po akci Kondelíka ve vlastním oslabení.

Až ve třetí třetině si Jihočeši zahráli svou první přesilovku v utkání, ale ani ta k prvnímu gólu v utkání nevedla. Motor měl navrch, místy soupeře pořádně svíral, jenže na ukazateli skóre stále svítilo bezbrankové skóre.

Pět minut před koncem byl při odvážném průniku faulován obránce Vráblík a druhou přesilovku už domácí přetavili ve vedoucí gól. Za Zajičkovými zády přistál nenápadný švih obránce Štencla.

V divokém závěru pak ve vlastním oslabení ujel kapitán Litvínova Ondřej Kaše, Hrachovina si ho však vychutnal.

Necelé dvě minuty před koncem sáhli hosté k power play, poctivě bojující Jihočeši si však už cenné tři body vzít nenechali a Dominik Hrachovina vychytal svou druhou letošní nulu.

Branka a nahrávka: 56. Vyloučení: 2:4, využití: 1:0. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Hynek, Špůr. Diváci: 6347.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Vráblík – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Simon, Harris, Kubík – M. Beránek, Vopelka, F. Přikryl – Valský, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Litvínov: Zajíček – Zeman, Zile, Demel, Baránek, Šalda, Czuczman, Baláž – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Koblasa – Zygmunt, Jurčík, A. Kudrna – Havelka, Gut, Maštalířský. Trenéři Mlejnek, Reichel a Kočí.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Měli jsme dobrý vstup do utkání a první třetina vyzněla pro nás. Druhá byla vyrovnaná a třetí také. I když nepadaly góly, tak se hrál podle mého velice atraktivní hokej. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Nakonec to bylo o jediné brance a jsme rádi, že jsme ji dali my. Výhry nad Litvínovem si strašně moc ceníme, protože letos podává výborné a konzistentní výkony a je zaslouženě v tabulce tak vysoko.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „V první třetině byl soupeř jednoznačně lepší. Druhá byla vyrovnaná a trochu jsme se vrátili do hry. Ve třetí byla otázka, kdo dá gól. Dali ho domácí a proto vyhráli.“