Po reprezentační přestávce vyhráli hokejisté Banes Motoru ve 28. kole Tipsport extraligy ve vánočním duelu věnovaném Arpidě nad Olomoucí 4:0. Další zápas odehrají v pátek v Plzni (17:30).

Kanaďan Brant Harris jistí kotouč, který po akci Milana Gulaše míří podruhé do sítě olomouckého brankáře Konráda. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Domácí nastoupili ve slušivých speciálních modrých dresech i s uzdravenou dvojicí klíčových útočníků Gulašem a Kubíkem, do branky se vrátil Hrachovina. K dlouhodobým marodům Pechovi s Vopelkou se naopak přidal Simon.

Zaplněná Budvar aréna nejprve poblahořála prezidentovi Motoru Romanu Turkovi k uvedení do Síně slávy českého hokeje a pak jeho tým začal hodně zostra. Hanáky od začátku zatlačil, vynutil si přesilovku a v ní Štencel bombou od modré otevřel skóre.

Jihočeši měli první třetinu zcela pod kontrolou, ale druhé branky se dočkali až v jejím závěru. Uzdravený kapitán Gulaš se parádně natlačil před olomouckou branku a pověsil kotouč pod horní tyčku Konrádovy klece.

Druhou třetinu zahájil tým trenéra Čiháka nevydařenou sérií přesilovek, kterou si pokazil vlastními zbytečnými fauly.

Hra upadla jenom do průměru. Olomoučtí začali také vystrkovat drápky, ale hlavně dotěrnou hrou vyhodili domácí celek ze sedla. Navíc mohl nastat problém při vyloučení Gulašiho na pět minut plus do konce utkání. Soupeř však naštěstí dlouhou přesilovku sehrál naprosto zoufale.

Ve třetí třetině Motor zase přiložil pod kotel a sálala z něj touha soupeře definitivně zlomit. Výbornou možnost si vypracoval Valský. ale na Konráda nevyzrál.

Přišlo to až v přesilovce devět minut před koncem. Po vyhraném vhazování se parádně opřel do puku obránce Pýcha a bylo to 3:0.

Hokej to ale moc koukatelný nebyl, jak už to tak s Olomoucí většinou bývá…

Naštěstí už bylo o výsledku rozhodnuto a soupeř sílu, aby se dostal k nějakému vážnějšímu náporu. V závěru sice ještě zkusil power play, ale střelou do prázdné branky pečetil zaslouženou výhru Motoru Kondelík.

Branky a nahrávky: 3. Štencel (Harris, Kondelík), 19. Gulaš (M. Beránek, Harris), 51. Pýcha (M. Hanzl), 58. Kondelík. Vyloučení: 4:7 (navíc dom. Gulaši 5 + do konce), využití: 2:0, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Frodl, Zíka. Diváci: 6126.

Motor: Hrachovina – Hovorka, Gulaši, Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Vráblík – Ordoš, Kondelík, Kubík – Gulaš, Harris, M. Beránek – Valský, M. Hanzl, F. Přikryl – Koláček, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Olomouc: Konrád – Rutar, Ondrušek, Rašner, Švrček, T. Černý, Mareš – Bambula, J. Knotek, Kusko – J. Navrátil, Nahodil, Kunc – P. Musil, Macuh, Plášek – Menšík, Anděl, Klimek. Trenéři Tomajko a Petrovický.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Jsme rádi za tři body, protože zápasy po přestávce nikdy nebývají jednoduché. Pozitivní bylo, že jsme si pomohli v přesilovkách. Myslím, že umíme hrát lépe s kotoučem, ale pozitiva z vítězství jednoznačně převažují.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Nezačali jsme utkání vůbec dobře, hned v úvodu zápasu jsme inkasovali v oslabení. V první třetině byly Budějovice všude dřív a vyhrávaly souboje. Nedostali jsme se do toho celý zápas. Dobře jsme zvládli snad jen oslabení, do kterých jsme se ale dostávali po zbytečných vyloučeních a pak nám chyběly síly dopředu. Domácí vyhráli zcela zaslouženě.“