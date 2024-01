Hokejisté Banes Motoru České Budějovice vyhráli ve 36. kole Tipsport extraligy nad Karlovými Vary 3:0 a svého soupeře porazili po necelých dvou letech. Další zápas odehrají Jihočeši ve středu v Plzni (17:30).

Brankář Dominik Hrachovina zachraňuje po šanci karlovarského Víta Jiskry. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí branky se opět postavil Hrachovina. Ze sestavy opět vypadl zraněný útočník Harris, naopak po delší době opět naskočil uzdravený Hanzl. Na pozici sedmého beka tentokrát Šticha nahradil Vráblík. Proti Filipu Přikrylovi se v dresu soupeře postavil jeho starší bratr Roman, také bývalý českobudějovický hráč.

Energie to na Motor umí a také v Budvar aréně začala lépe. V prvních pěti minutách dvakrát zvonila tyčka Hrachovinovy klece, kterou orazítkovali obránci Huttula a Plutnar. Tutovku Rohana pak zlikvidoval domácí gólman.

Českobudějovičtí si obrovskou šanci vytvořili až v závěru první třetiny. Po akci Kondelíka a střele Ordoše však vytáhl exkluzivní zákrok Frodl, Ordošova následná dorážka skončila na tyči. Na střely na branku skončila úvodní třetina 10:10, ale diváci se nedočkali žádné branky ani vyloučení.

„Těžká první třetina. V prvních deseti minutách jsme nebyli lepším týmem, pak se hra otočila. Škoda, neproměněné tutovky Honzy Ordoše. Nebude to jednoduchý zápas, musíme být trpěliví,“ zhodnotil úvodní třetinu sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Druhá třetina už vyšla Jihočechům o poznání lépe. Poprvé to přišlo hned krátce po změně stran. Doudera vyslal parádním pasem do sóla Valského a ten nekompromisně zavěsil – 1:0.

Ve vlastním oslabení pak ujeli Ordoš s Kondelíkem, který už ale nestačil usměrnit kotouč do sítě. Vyšlo to shodou okolností znovu v početní nevýhodě. Na Frodla najížděli zcela sami Ordoš s F. Přikrylem, dvakrát si vyměnili puk a druhý jmenovaný s přehledem skóroval podruhé. Rovněž ve vlastním oslabení upláchl na druhé straně Jiskra, ten ale naštěstí branku minul.

„Z naší strany přišlo ve druhé třetině velké zlepšení, které vyústilo ve dva vstřelené góly. Musíme ale nadále udržet aktivitu, naposledy jsme doma s Energií také vedli o dva góly a nakonec jsme prohráli na nájezdy,“ připomenul po druhé třetině Novotný.

Manažer měl pravdu, vyhráno ještě nebylo. V závěrečném dějství byla aktivita na hostujících hokejkách, ale Motor velice pozorně bránil. Při obrovské šanci Jiskry se pak vyznamenal Hrachovina.

Definitivně mohl rozhodnout na druhé straně Kondelík, ale po rychlém přečíslení nastřelil jen tyč.

Čtyři minuty před koncem byl zbytečně vyloučen Gulaš a hosté navíc odvolali gólmana. Hrachovina předvedl při tutovce Procházky zákrok na Zlatou helmu. Místy to byly opravdu horké chvilky, ale mimořádně obětavě bojující domácí už si gól dát nenechali a naopak Simon do prázdné branky pečetil na konečných 3:0.

Branky a nahrávky: 23. Valský (M. Doudera, Hovorka), 34. F. Přikryl (Ordoš), 60. Simon. Vyloučení: 4:2, bez využití, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Šír, Vrba – Lhotský, Thuma. Diváci: 5914.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Kachyňa, Štencel, Hovorka, M. Doudera, Vráblík – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, F. Přikryl, M. Beránek – Valský, M. Hanzl, Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

K. Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Stříteský, Rohan, Bartejs, A. Rulík, Tureček – O. Beránek, Černoch, Jiskra – Kangasniemi, Kofroň, T. Rachůnek – O. Procházka, Hladonik, Redlich – Kružík, R. Přikryl, Koffer. Trenéři Bruk, Šik a Eismann.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Odehráli jsme z mého pohledu bezkrevnou první třetinu, kdy nás dvakrát zachránila tyč a v celém utkání nás podržel Dominik Hrachovina v brance. Druhá třetina se nám paradoxně povedla, protože s ní míváme problémy. Udělali jsme si dvougólový náskok, ale celkově jsme ji odehráli velice dobře. Byli jsme aktivní, vytvořili jsme si tlak do branky a měli jsme šance. Před třetí třetinou jsme si vzpomněl na náš poslední zápas proti Varům doma, kdy jsme také vedli 2:0, ale náskok ztratili. Soupeř od toho opět nebyl daleko, ale podařilo se nám to ustát a do prázdné branky jsme dali třetí gól.“

Václav Eismann (K. Vary): „Byli jsme spokojeni s naším výkonem v první třetině, kdy jsme plnili herní plán, který jsme si stanovili. Naopak jsme byli hrubě nespokojeni s druhou třetinou, kdy jsme dělali individuální chyby a v naší hře nebylo dostatečné úsilí. Ve třetí třetině jsme se zlepšili, ale soupeř si výhru zkušeně pohlídal a zvítězil zaslouženě. My jsme nedali už sto dvacet minut gól.“