Měsíc si odpočinuli a už jsou zase v plném zápřahu. Hokejisté Banes Motoru České Budějovice se sešli v Budvar aréně, dokončili funkční testy a od pondělka zahájí ostrou letní přípravu na další extraligový ročník. „Chceme být dobře připraveni,“ ujistí trenér Ladislav Čihák.

Obránce Milan Doudera absolvuje test reakce. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Před startem letní přípravy jste absolvovali funkční testy v Praze. Jaké byly výsledky?

Výsledky ještě nemáme. Musí se přepočítávat a k dispozici je budeme mít příští týden. Co jsem předběžně viděl, tak tam byly lepší i horší testy. Vstupní testy jsou spíše orientační, abychom viděli, jak na tom kluci jsou. Na začátku letní přípravy jsou pro nás tato čísla strašně důležitá.

Po dovolené, která následovala po náročné sezoně, by měli být hráči spíše nepřipraveni. Je to tak?

Úplně nepřipraveni být nesmí (úsměv). Ale je pravda, že jsme na kluky apelovali, aby si odpočinuli. Jsou to však profíci a nemyslím si, že by se jenom váleli doma.

Jak jste si odpočinul vy?

Moc ne, protože jsem měl hodně jiných starostí. Pořád jsme byli se sportovním manažerem Jirkou Novotným na telefonu. Neustále sledujete hráče, jednáte o nich a snažíte se doplňovat kádr.

Těšil jste se, až zase začne příprava, nebo byste užil i delší volno?

Doma už je to potom také trošku dlouhé (úsměv). Takový je prostě život. Už jsem o hokeje spoustu let a v květnu vždycky něco začíná, takže jsem se i docela těšil. Mám to tak nastavené.

Největší posilou týmu je reprezentační útočník Ondřej Kovařčík, který stále bojuje o účast na mistrovství světa. Mohl byste ho krátce charakterizovat?

Měli jsme ho dlouho vytipovaného Je to skvělý hráč, což předvádí i v přípravě na mistrovství světa. Jsem strašně rád, že se nám jeho příchod podařilo dotáhnout. Pro nás to bude obrovská posila a zajímavé to bude i pro něj, protože bude hrát poprvé bez bráchy. Zhruba vím, jakého centra mu dám, který je právě jeho bráchovi dost podobný. Teď se potkávají v nároďáku. Přijde do nového prostředí a pořádnou příležitost určitě dostane.

Když jste zmínil toho centra z národního týmu, tak jak se vám líbí výkony Jáchyma Kondelíka v reprezentaci?

Všem našem klukům jsem přál, aby to s reprezentací dotáhli co nejdál. Adam Kubík už je bohužel na dovolené, ale Jáchymovi moc přeju, aby se na mistrovství dostal. Navíc, když se hraje v Praze.

Má podle vás šanci dostat se do konečné nominace?

Přál bych si to, ale není to na mém rozhodování. V přípravě mají trenéři nezvykle velké množství hráčů. Pravda leží na ledě, a když Jáchym s Ondrou Kovařčíkem trenéry přesvědčí, tak budou v týmu.

V jakém složení jste se sešli na začátku přípravy? Kteří členové kádru na srazu chyběli?

Jáchym Kondelík a Ondrou Kovarčíkem jsou s reprezentací, Adam Kubík na dovolené. Zdravotní problémy má bohužel Pepa Koláček, tem začátek přípravy nestihne. Individuální plán přípravy mají Milan Gulaš, Jakub Valský, Milan Doudera a Brant Harris. Z juniorky je s námi jenom Štěpán Hoch. Chtěli jsme ještě Marcela Kříže, kterého jsme měli loni podepsaného, ale ten nám po sezoně oznámil, že končí s hokejem. Ostatní juniory jsme nebrali, protože zcela otevřeně říkám, že si to nezasloužili.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Počítáte ještě s dalším rozšířením aktuálního kádru?

Určitě. Počítáme ještě s příchodem jednoho až dvou útočníků a dvou až tří obránců. Kádr ještě doplníme, a pokud se zadaří, tak by mohl být trošku širší než loni.

Z loňského kádru visí otazník nad útočníkem Dominikem Simonem. Figuruje ve vašich plánech?

Aktuálně v týmu není. Ale jsme s ním v kontaktu a uvidíme.

Jaký průběh bude mít letní příprava?

Bude standardní jako v minulém roce. Dva měsíce budeme trénovat v domácích podmínkách. Jenom poslední dva týdny budeme muset jinam, protože tady v hale se budou předělávat světla. Máme ale zajištěná jiná sportoviště po Budějovicích. Na přelomu května a června proběhne soustředění ve Frymburku, což je dobré, že se trošku rozbije stereotyp. Letní příprava bude obdobná jako loni, jenom pár věcí jsme tam přidali a obměnili. Loni jsme něco nastartovali a office tréninky se jely celý rok. Bude toho trošičku víc.

Zpětně dokážete vyhodnotit, jestli v minulé sezony bylo mužstvo po fyzické stránce dobře připravené?

Tvářilo se to, že ano, protože v sezoně jsme neměli nějaké extrémní výkyvy. Kluci šlapali a myslím si, že jsme byli fyzicky dobře připraveni. Budeme v tom pokračovat a určitě nic nepodceníme, protože podobně se připravují i jiné týmy.

Příprava na suchu bude trvat do konce června?

Ano. Do konce června. Potom bude následovat dovolená a na led jdeme poprvé 22. července.

Zpestří vám zápasovou přípravu opět duely se zahraničními soupeři?

Přípravu se povedlo opět nachystat perfektní. V srpnu pojedeme na turnaj do Švýcarska, kde budeme mít kvalitní soupeře, čímž se naruší stereotyp přípravných zápasů. Za to jsem moc rád.

Už víte, s kým se ve Švýcarsku utkáte?

Měli bychom hrát s Zugem a Davosem. Navíc se nám povedlo uspořádat turnaj i doma, kterého by se měly zúčastnit Kärpät Oulu a Eisbären Berlín. Chtěli jsme hrát se zahraničními soupeři, ať už formou turnaje tam, nebo u nás. V Plzni jsme hrávali Ligu mistrů a věděli jsme s kolegou Jirkou Hanzlíkem, že když člověk odcestuje do zahraniční, tak to zpestří přípravu a hlavně hrajete s jinými soupeři než celý rok v extralize.

Znáte už datum, kdy začíná extraliga?

Osmnáctého září. K tomuto dni budeme směřovat veškerou přípravu.

V prosinci si v Praze na Letné zahrajete proti Plzni Winter Hockey Games. I když je to ještě daleko, těšíte se?

Winter Classic je skvělá záležitost a měl jsem to štěstí, že jsem ho zažil v Brně i ve Švýcarsku ve Svatém Mořici, což byl krásný turnaj v nádherném městě. Pokud se to dobře udělá, pojme a postaví tribuny, v rámci možností se udělá zázemí, přijdou lidi a vyjde i počasí, tak je to úžasná záležitost a strašně moc se na to těším.