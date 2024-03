Hokejisté Banes Motoru v 51. kole Tipsport extraligy porazili před vyprodanou Budvar arénou poslední Kladno 5:3 a kolo před koncem základní části si drží pátou příčku v tabulce. Na čtvrté místo, které znamená přímý postup do čtvrtfinále play off, ztrácejí jediný bodík. O všem rozhodne až závěrečné nedělní kolo, ve kterém se Jihočeši představí v Pardubicích (16:30).

Hokejisty Banes Motoru hnala za vítězstvím nad Kladnem vyprodaná Budvar aréně. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 13. F. Přikryl (Štencel, Pýcha), 29. Valský (Štencel, Pech), 33. Kachyňa (M: Doudera), 50. Kondelík (Gulaš), 53. M. Beránek (Gulaši, Hovorka) – 31. Smoleňák (Vimmer, Nemčík), 54. Frolík (Vimmer, Jarůšek), 59. Smoleňák (Sideroff, Klepiš). Vyloučení: 3:2, využití: 0:1. Rozhodčí: Jeřábek, Zeliska – Frodl, Ondráček. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Motor: Strmeň – Hovorka, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Pýcha, Štencel – Gulaš, Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, M. Beránek – Valský, Pech, Kubík – Vopelka, Koláček, Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

„Věděli jsme, že Kladno už nemá co ztratit. Hrálo aktivně, forčekovalo a my jsme s tím měli po celý zápas problémy. Špatně jsme přecházeli střední pásmo a ztráceli jsme puky. Vážíme si to, že jsme vyhráli a získali tři body, které nás udržely ve hře. Jenom mě mrzí závěr, kdy jsme zase faulovali a inkasovali. Dobře, že jsme vyhráli, rozhodne se v neděli,“ uvedl k zápasu trenér Motoru Ladislav Čihák.