Motor pak trošku ubral a klíčový moment zápasu přišel těsně před první sirénou, kdy Martin Beránek trefil nenápadně, ale důrazně hostujícího mladíka Hradce ramenem do hlavy. Dostal pětiminutový trest a Lantoši v přesilovce zaznamenal jediný gól zápasu.

„Zápas rozhodla naše chyba, kdy jsme bohužel faulovali a v oslabení dostali gól,“ přikývl i trenér Motoru Ladislav Čihák. Z dalšího zápasu se pak stalo marné dobývání branky boleslavského Růžičky. „Hostující gólman chytal skvěle. Snažili jsme se tlačit puky do branky, tým šlapal, ale něco nám tam chybělo. Jak jsme strašně moc chtěli, tak jsme neměli klid v zakončení a nebyli jsme tak efektivní. Mužstvo makalo, ale ten krok se nám bohužel zase nepodařilo udělat,“ litoval.

Předposlední Boleslavi stačil na jihu Čech k tříbodovému vítězství jediný gól

Na klíčové čtvrté místo ztrácí Motor přes nečekanou porážku pět kole před koncem stále pouhé dva body. „Ještě zbývá pár zápasů, několik bodů ve hře je a popereme se o to,“ ujistí.

Boleslav si odvezla nečekané tři body, které jí přinesly prakticky definitivní záchranu (poslední Kladno ztrácí pět kol před koncem už dvanáct bodů), ale také určitou jiskřičku naděje na případný postup do předkola play off. „Gratulace míří do naší kabiny. Pro nás to byl zápas play off, protože víme, o co hrajeme,“ neskrýval asistent trenéra vítězného týmu David Havíř.

„První třetina byla vyrovnaná, i když Budějovice byly více na kotouči. Ve druhé jsme si pomohli gólem v přesilovce. Pak si domácí vytvořili několik šancí, dostali nás pod tlak, ale podržel nás skvělý Růžička v brance. Ve třetí třetině jsme odehráli výborných deset minut a pak jsme ubránili vítězství. Tří bodů si moc vážíme,“ neskrýval velkou spokojenost.“