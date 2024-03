Na stadionu největšího aspiranta na titul neměli hosté moc nadějí na úspěch. „Blahopřeji Pardubicím k zisku poháru za vítězství v základní části. Celou sezonu předváděly skvělé výkony a podle mě jsou zaslouženě první. Jejich tým šlape, je to jeden z největších favoritů na titul,“ ocenil kvalitu soupeře i trenér Motoru Ladislav Čihák.

K samotnému utkání dlouhý komentář neměl. „Nám bohužel zápas nevyšel, domácí byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli. Víc bych k tomu nedodával. Nás teď čeká předkolo, které je nepříjemné. Snažíte se sedm měsíců makat, abyste hráli nahoře, týden se vám pak nemusí podařit. Uděláme maximum, abychom postoupili a do čtvrtfinále se dostali,“ konstatoval.

Na druhé straně panovala mimořádná spokojenost. Dynamo vyhrálo základní část extraligy a z rukou legendy nejen jihočeského hokeje Jaroslava Pouzara pohár, který je pojmenovaný právě po něm. Navíc překonalo rekord v počtu získaných bodů.

„Myslím, že kluci si zápas užili. Hráli jsme velmi dobrý hokej a dali góly. Jsme samozřejmě rádi, že se nám základní část tak povedla,“ chválil si trenér pardubického týmu Marek Zadina.

„Přijímáme to s pokorou, pro celou organizaci je to zážitek a úspěch. Ceníme si toho, tým máme silný. Jsem spokojený, jak k tomu hráči přistupují a s jakým hrají chtíčem. Když budou makat a dělat věci správně, tak uvidíme, jak se bude vše dál vyvíjet. Teď si odpočineme a pořádně se připravíme na play off,“ dodal.

Pardubice mohou ladit formu na čtvrtfinále, do kterého vstoupí až 15. března.

Úvodní dva duely předkola play off hokejové extraligy Banes Motor České Budějovice – Energie Karlovy Vary se budou hrát v Budvar aréně ve středu od 17:30 a ve čtvrtek od 17 hodin. V naprostém klidu mohou zůstat majitelé celosezónních permanentek, protože ty platí i na utkání play off.

Vstupenky na předkolo play off lze koupit v klubovém prodejním systému. V první fázi lze koupit pouze lístky na celý úvodní dvojzápas. Až v případě, že se tyto dvojvstupenky neprodají, bude od úterního poledne možné zakoupit zbylé vstupenky na jednotlivé zápasy. Ceny jsou přesně takové, jak bylo oznámeno na začátku sezony: od 380 Kč k stání, po 440 Kč k sezení na jedno utkání.

A ještě upozornění. Na utkání play off nemají z bezpečnostních důvodů děti do šesti let vstup zdarma, každý návštěvník utkání musí mít svou vstupenku.

Ceny vstupenek na jednotlivé zápasy: 440 (dlouhé strany) a 420 korun (rohové sektory), 380 Kč stání. Ceny platí při nákupu do půlnoci den a půl před utkáním, pozdější nákup znamená přirážku 40 korun.