Hosté byli lepší a vyhráli zaslouženě. To je třeba zdůraznit. Po vyrovnané a bezbrankové první třetině rozhodli o svém vítězství v prostřední části dvěma přesilovkovými trefami nejlepšího střelce týmu Jana Ordoše. Třetí pojišťovací gól pak přidal při power play do prázdné branky Martin Beránek.

„Pro nás bylo důležité, že jsme po neúspěšném období, kdy jsme nesbírali body, dokázali vyhrát a trochu si spravit sebevědomí. To se podařilo a za vítězství jsme rádi,“ konstatoval asistent trenéra Motoru Jiří Hanzlík.

Motor v přesilovkách dokázal vypnout Energii a drží si naději na první čtyřku

Na domácí straně panovalo po utkání zklamání. Po porážce Karlovarští stále ještě nemají jistý postup do předkola play off, protože na třináctou Mladou Boleslav mají pouze sedmibodový náskok. „Utkání se rozhodlo ve druhé třetině, ve které jsme udělali zbytečné fauly a dostali jsme dva góly v oslabení. Sami jsme si přesilovou hrou naopak nepomohli. Zase jsme nevstřelili ani gól, a jakmile nevstřelíme gól, tak nemůžeme bodovat,“ mrzelo asistenta trenéra Energie Vojtěcha Šika.

Na západě Čech si dobře uvědomují, v jaké jsou situaci. „Teď musíme koukat dopředu. Máme tři utkání do konce, musíme udělat co nejlepší výsledky a získat co nejvíce bodů. A pak se případně připravit na závěrečné boje,“ má jasno.

Motoru tentokrát výborně zahrály speciální týmy. Dvěma góly v přesilovkách si zajistil vítězství, všechna oslabení naopak ubránil. „Statisticky naše speciální týmy splnily svoji roli,“ pousmál se Hanzlík. „Kritický tentokrát nebudu, i když v oslabení tam soupeř měl šance po našich individuálních chybách. Jako třeba v momentu, kdy nám šel domácí hráč po buly sám na branku. Spokojenost se vždycky odvíjí od toho, jestli dostaneme, nebo nedostaneme gól. Pokud si v přesilovkách pomůžete dvěma góly, tak je to asi v pořádku,“ dodal smířlivě.

Po třech týdnech se postavil od začátku extraligového zápasu do branky českobudějovického týmu Jan Strmeň a vedl si znamenitě. Připsal si devětadvacet zákroků, vyřešil několik ošemetných situací a za odměnu mohl s početnou skupinou příznivců Motoru oslavit svoji letošní premiérovou nulu. „Honza vychytal nulu, což u gólmana znamená, že dobře odvedl svou práci. Vyřešil několik složitých situací, vychytal několik karlovarských šancí,“ byl i Hanzlík spokojen s výkonem čahouna v brance.