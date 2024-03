V 51. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru nad Kladnem v poklidu 5:3 a nadále jsou ve hře o přímý postup do čtvrtfinále play off. Základní část uzavřou v neděli zápasem v Pardubicích (16:30).

Brant Harris slaví první gól hokejistů Banes Motoru do kladenské sítě. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Před vyprodanou Budvar arénou nastoupili Jihočeši opět v brance se Strmeněm a s vítěznou sestavou z úterního duelu v Třinci. Hosté přijeli bez své největší hvězdy Jaromíra Jágra.

Jihočeši plnili od začátku roli vysokého favorita a hrálo se prakticky na jednu branku. Jenže v koncovce chyběla Motoru větší přesnost i důraz, a tak se dvakrát dostali hosté do hodně nebezpečných brejků. Sideroffa i Tralmakse však vychytal výborný Strmeň.

Až ve 13. min. se domácí přece jen prosadili, když Štenclovu střelu tečoval za záda kladenského gólmana Bowa Přikryl.

Již jistý účastník baráže o záchranu pak zvedl hlavu ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, ale Strmeň svůj tým opět podržel.

Ve druhé třetině chvíli trvalo, než se domácí zase dostali do tempa. Až v polovině zápasu přidali druhou branku. Štencel našel přesně Valského a na jeho dělovku Bow reagovat nestačil.

Jenže okénka v obraně Motoru zůstávala a jedno z nich využil Smoleňák, který ze sóla precizním bekhendovým blafákem vrátil Kladno do hry.

Jihočeši sice už určitě letos odehráli lepší zápasy, ale proti poslednímu celku tabulky nechtěli připustit komplikace a Kachyňa rychle vrátil svému týmu dvoubrankový náskok.

Závěrečná třetina už se odehrávala v celkem poklidném duchu. Dvakrát za sebou měl nabito Doudera, ale na Bowa nevyzrál. Deset minut před koncem ale našel Gulaš dlouhou Kondelíkovu hůl a bylo to už 4:1.

Po střele Beránka zněla natěšenou Budvar arénou Pátá a atmosféru v hale nemohly nijak poznamenat ani góly kladenských Frolíka a Smoleňáka bruslí, kterými korigovali na konečných 5:3.

Branky a nahrávky: 13. F. Přikryl (Štencel, Pýcha), 29. Valský (Štencel, Pech), 33. Kachyňa (M: Doudera), 50. Kondelík (Gulaš), 53. M. Beránek (Gulaši, Hovorka) – 31. Smoleňák (Vimmer, Nemčík), 54. Frolík (Vimmer, Jarůšek), 59. Smoleňák (Sideroff, Klepiš). Vyloučení: 3:2, využití: 0:1. Rozhodčí: Jeřábek, Zeliska – Frodl, Ondráček. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Motor: Strmeň – Hovorka, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Pýcha, Štencel – Gulaš, Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, M. Beránek – Valský, Pech, Kubík – Vopelka, Koláček, Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Kladno: Bow – Nemčík, Slováček, Veber, Martenet, Ticháček, Trojna – Tralmaks, Klepiš, Smoleňák – Kusý, Pytlík, Sideroff – M. Procházka, Babka, Strnad – Jarůšek, Vimmer, Frolík. Trenéři Vejvoda a Skrbek.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Věděli jsme, že Kladno už nemá co ztratit. Hrálo aktivně, forčekovalo a my jsme s tím měli po celý zápas problémy. Špatně jsme přecházeli střední pásmo a ztráceli jsme puky. Vážíme si to, že jsme vyhráli a získali tři body, které nás udržely ve hře. Jenom mě mrzí závěr, kdy jsme zase faulovali a inkasovali. Dobře, že jsme vyhráli, rozhodne se v neděli.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Neodehráli jsme špatnou první třetinu, kdy jsme hráli dvě přesilovky a měli tam přečíslení dva na jednoho. Bohužel skončila 1:0. Ve druhé třetině jsme dostali gól ze standardní situace. Ale ve hře jsme byli aktivní a získávali puky. Zlomový byl gól domácích na 4:1.“