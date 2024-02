Druhá třetina, to už byl pořádný průšvih. „Druhá třetina se pro nás nevyvíjela vůbec dobře. Zaspali jsme ve všech atributech hry, s pukem i bez puku. Bohužel nám to tam napadalo. Pozitivní bylo snad jen to, že jsme se ve třetí třetině alespoň pokusili pro naše fanoušky o bojovnější hru, aby nám to přineslo nějaké góly nebo alespoň nějaký dobrý pocit ze zápasu. To se nám podařilo, když jsme se štěstím vstřelili další dvě branky. Soupeř byl ale efektivnější. Těžce se mi to hodnotí, protože se utkání pro nás nevyvíjelo dobře a nemyslím si, že jsme celých šedesát minut odvedli dobrý výkon. Odnést si z toho můžeme jen dvacet minut ze třetí třetiny,“ neskrýval značné zklamání.

Finiš přišel pozdě, Banes Motor prohrával doma s Litvínovem už 0:6...

Litvínovský kouč Karel Mlejnek hodnotili utkání hodně zeširoka: „Na úvod bych rád řekl, že závěr základní části je extrémně těžký pro všechny týmy, protože extraliga je velmi vyrovnaná. Přeji všem mužstvům, která se dostanou do play off, aby měla co nejlepší závěr sezóny. To samé přeji samozřejmě i domácím. Jsem určitě rád, že v prvním kole nenarazíme právě na Motor, protože dnes proti nám odvedl velmi poctivý, někdy až heroický výkon na hraně možností. Nás zdobil určitě začátek zápasu. Zhruba od dvanácté, třinácté minuty první třetiny byl soupeř extrémně nebezpečný a ve druhé třetině nám pomohlo i štěstí. Stejně jako domácím po dvou odražených kotoučích a gólech na 3:6 a 4:6. Myslím si, že kdyby k těmto věcem nedošlo, tak se nescházíme po utkání, ve kterém padlo jedenáct branek,“ zhodnotil pro jeho celek podařený duel.