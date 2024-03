Hokejisté Banes Motor vyhráli i druhé utkání předkola play off extraligy nad Karlovými Vary 5:4 v prodloužení a v sérii se ujali vedení 2:0. Třetí zápas se hraje v sobotu na ledě soupeře (16:30) a Jihočeši budou mít první mečbol.

Brant Harris (vpravo) dává vedoucí gól Motoru ve druhém zápase předkola. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Domácí se museli obejít bez svého nejlepšího střelce Ordoše, který dostal za dost nevinně vypadající zákrok v prvním duelu dvouzápasový trest za podkopnutí soupeře. Na marodce zůstávají Simon s Beránkem, takže Motor šel do zápasu s osmi obránci a jedenácti útočníky.

Na úvod převzal ocenění Michal Gulaši, jenž hrál své tisící extraligové utkání. Pak se začalo s nasazením, ale také hodně obezřetně s důrazem na kvalitní defenzivu.

První velkou šanci měl domácí Přikryl, z prostoru mezi kruhy však Frodla neprostřelil. Motor pak s přehledem odbránil první přesilovku soupeře a pak sám uhodil. Gulaš udržel těžký kotouč, posunul Douderovi, ten našel Harrise a Kanaďan má v play off skvělou střeleckou formu 1:0.

Klíčové fáze zápasu přišly v jeho prostřední části, ve které domácí doslova koncertovali. Nedisciplinovaní hosté začaly chodit na trestnou lavici a rozjetý Motor využil tři přesilovky za sebou. A pokaždé to byly výstavní branky. Postupně se trefili poprvé po svém těžkém zranění Pech, pak kapitán Gulaš a nakonec Kubík. Domácí vedli vysoko 4:0 a soupeř byl na ručník.

Jenže v závěrečném dějství přišla nečekaná komplikace a zápas se ještě pořádně zamotal. Nejprve Hrachovinu překonal střelou zblízka Kopffer a na 4:2 snížil v přesilovce Kangasniemi. Devět minut před koncem dal dokonce kontaktní gól Hladonik, jako opaření najednou byli domácí a jejich střídačka si brala oddechový čas. Neskutečný zvrat dokonal dvě minuty před koncem tečovanou střelou Rachůnek a muselo se prodlužovat.

V prodloužení nastřelil domácí Harris tyč a v 62. minutě to přišlo. Kapitán Milan Gulaš prostřelil Frodla a přece jen zajistil Motoru důležitou druhou výhru.

Branky a nahrávky: 18. Harris (M. Doudera, Gulaš), 23. Pech (Kondelík, Štencel), 28. Gulaš (Pech, Štencel), 31. Kubík (Hovorka, Pýcha), 62. Gulaš (Kondelík) – 47. Kopffer (Redlich), 50. Kangasniemi (O. Procházka, T. Rachůnek), 51. Hladonik (Plutnar), 58. T. Rachůnek (Huttula). Vyloučení: 7:7, využití: 3:1. Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Ondráček, Zíka. Diváci: 5803. Stav série: 2:0.

Motor: Hrachovina – Hovorka, Gulaši, Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Štich – Gulaš, Kondelík, F. Přikryl – Kubík, Harris – Valský, Pech, Toman – Vopelka, Koláček, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

K. Vary: Frodl – Bartejs, Mikyska, Plutnar, Huttula, Stříteský, Havlín, Dlapa – Tomeček, Černoch, Kangasniemi – O. Procházka, Gríger, T. Rachůnek – Kružík, Hladonik, Redlich – Bernovský, Kofroň, Adámek. Trenéři Eismann a Šik.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Bylo to opět těžké utkání, naše mužstvo zase prokázalo charakter. Vstoupili jsme aktivně do prodloužení, což se nakonec ukázalo jako rozhodující. Odčinili jsme tak nepovedenou třetí třetinu. Máme druhý bod a jedeme do Varů bojovat dál.“

Václav Eismann (K. Vary): „Utkání mělo podobný průběh jako ve středu. Ve hře pět na pět to bylo vyrovnané, ale ztrácíme při hře speciálních týmů.“