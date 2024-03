Zvládli to v nejkratším možném termínu, i když to byla docela dřina. Hokejisté Banes Motoru České Budějovice vyhráli i třetí zápas předkola play off Tipsport extraligy v Karlových Varech 3:1, celou sérii 3:0 a zajistili si postup do čtvrtfinále, ve kterém se střetnou s obhájcem titulu Třincem. První zápas se bude hrát v neděli na ledě soupeře.

Nadšení fanoušci Motoru odpočítávají poslední vteřiny vítězného duelu v Karlových Varech.

Třetí výhra na ledě Energie se ale nerodila vůbec lehce. Hostím hodně pomohl rychlý přesilovkový gól kapitána Milana Gulaše, ale pak si soupeř vynutil poměrně značný tlak, který otupil až další Kondelíkova branka v závěru druhé třetiny.

V závěrečném dějství sice nejprve nebyl uznán po úspěšné trenérské výzvě ze strany domácích Kubíkův třetí gól a Procházka rovněž v přesilovce dokonce snížil, jenže za pouhou půlminutu naštěstí kontroval Brant Harris a definitivně nasměroval Jihočechy k postupu.

„Opět rozhodly maličkosti. Pomohli jsme si přesilovkami, což bylo důležité. Vary trošku změnily systém bránění oslabení, ale my jsme na to byli celkem připravení. Při našich oslabení toho kluci hodně vyblokovali a udělali strašně moc práce. Jsem rád, že když jsme vedli, tak jsme nepředvedli kolaps jako ve druhém domácím zápase. Kluci se z toho ponaučili,“ připomněl trenér Motoru Ladislav Čihák čtvrteční domácí duel, ve kterém jeho tým ztratil čtyřbrankové vedení.

S průběhem třetího duelu byl spokojen. „Odehráli jsme zápas velice dobře a soupeře nepustili do tlaku. Celá série vypadá jednoznačně, když skončila 3:0, ale vůbec tomu tak nebylo. Vary hrály skvěle, rozhodovaly maličkosti, při hře pět na pět to bylo vyrovnané. V náš prospěch rozhodly přesilové hry a skvělá oslabení,“ ocenil i výkon Západočechů.

Stínem zápasu bylo nezaviněné zranění obránce Mikuláše Hovorky, který byl hned v první třetině odvezen na nosítkách se zraněním kotníku. „Ke zdravotnímu stavu hráčů se v play off vyjadřovat nebudeme,“ odmítl Čihák. Zranění urostlého beka by ale snad nemělo být tak vážné, jak se původně zdálo.

Dvěma přesnými gólovými nahrávky se pod sobotní výhru podepsal čtyřicetiletý matador Lukáš Pech. „Lukáš je skvělý hráč, který si s nahrávkou umí počkat na ten správný moment a v přesilovkách to hraje ze strany výborně. Spousta mladých kluků by se od něj měla učit. Jeho důležitost je pro nás velká. Čtyři měsíce nám chyběl kvůli zranění a postupně se do toho dostává. Sezonu celkově neměl extra dobrou. Začátek z jeho strany nebyl ideální, měl málo gólů, na což nebyl moc zvyklý. Pak dlouho nehrál. Ale maká na sobě a teď přichází jeho moment. V přesilovkách tam v pravou chvíli v klidu a s přehledem přihrávku umí poslat,“ pochválil kouč zkušeného matadora.

Motor zvládl v Karlových Varech i třetí bitvu v předkole a už je ve čtvrtfinále!

Na karlovarské straně panovalo pochopitelně z konce sezony značné zklamání. „Utkání mělo podobný scénář jako ta předešlá. O výsledku rozhodli kreativní hráči v první přesilovkové formaci soupeře,“ konstatoval trenér Energie Václav Eismann. „Myslím, že ve hře pět na pět to bylo vyrovnané. Velký rozdíl byl ale ve hře speciálních týmů, kde bylo skóre 2:7, což celou sérii rozhodlo. Přestože náš tým bojoval tak, jak si play off zaslouží, Motor sérii zaslouženě vyhrál a přejeme mu hodně štěstí ve čtvrtfinále,“ sportovně uznal.

Jedním z klíčových momentů celé série byl závěr druhého zápasu v Budvar aréně, kdy Motor ztratil čtyřbrankové vedení, ale v prodloužení strhl vítězství na svou stranu. „To by se stávat nemělo, ale o tu jednu střelu jsme byli šťastnější v prodloužení, do kterého jsme na druhou stranu dobře vstoupili. Sérii jsme však definitivně zlomili v posledním třetím utkání, kdy jsme ve třetí třetině inkasovali, ale okamžitě jsme dali gól na 3:1. To nám strašně moc pomohlo, že jsme znovu tak rychle odskočili o dva góly. Pro soupeře to pak bylo hodně těžké. Když se nadechnete a pak vás to zase znovu nalomí. Tam se to lámala,“ míní Čihák.

Jeho protějšek Eismann viděl jako klíčový zmíněný závěr druhého duelu na jihu Čech. „Dotáhli jsme to a v prodloužení, a vlastně nejen v něm, přišla rána Milana Gulaše. Jeho střela, to je opravdu granát, což jsme v sérii okusili bohužel několikrát. Ve třetím utkání doma jsme vykřesali jiskřičku naděje, když jsme snížili na 1:2, ale hned nám tam propadl třetí gól a už jsme nenašli morální síly se do utkání vrátit. V play off rozhodují slabikáři a v naší sérii to byl slabikář,“ s respektem hovořil o výborných přesilovkách ze strany Jihočechů.