Tohle byl skutečný blázinec. Hokejisté Banes Motoru vedli po dvou třetinách ve druhém utkání předkola extraligového play off nad Karlovými Vary 4:0 a zdálo se, že o druhé vítězství v sérii prostě nemohou přijít. Jenže ve třetí třetině čtyřikrát inkasovali a výhru 5:4 zachraňoval až v prodloužení přesnou střelou kapitán Milan Gulaš.

Budvar aréna je na nohou, Motor v prodloužení poráží Karlovy Vary. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Každopádně Jihočeši vedou 2:0 a v sobotu budou mít ve třetím utkání na ledě soupeře (16:30) první možnost zajistit si postup do čtvrtfinále.

Přitom všechno se odvíjelo podle toho správného scénáře. Motor s vydřeným středečním prvním vítězstvím v zádech (4:2) v úvodní třetině otevřel skóre Kanaďanem Brantem Harrisem (jeho výkony v play off vyskočily o úroveň výš oproti základní části) a ve druhé doslova převálcoval soupeře třemi přesilovkovými góly, když dokonale potrestal karlovarskou nedisciplinovanost.

Jenže třetí třetina, to byl ze strany Jihočechů doslova zlý sen. Přistoupili k ní hodně lehkovážně s pocitem, že už se nemůže nic stát. Tři slepené góly vnesly do domácích řad značný neklid a vyrovnávací branka Rachůnka dvě minuty před koncem byla téměř ranou do vazu. „Napadalo nám to tam, ale věděli jsme, že musíme jít dál. Něco jsme si řekli v kabině a kluci k tomu pak přistoupili skvěle,“ ocenil trenér Motoru Ladislav Čihák.

Vedení 4:0, třetí třetina hrůzy, ale nakonec v prodloužení druhá výhra Motoru

Prodloužení naštěstí netrvalo dlouho. Zodpovědnost vzal na sebe kapitán Milan Gulaš a svižnou ranou zajistil Motoru i druhé vítězství. „Mužstvo znovu prokázalo charakter. Do prodloužení jsme dobře vstoupili. Hodně aktivně, což rozhodlo. Nepoložilo nás to a odčinili jsme třetí třetinu. O tu jednu střelu jsme byli šťastnější. Máme druhý bod, jedeme do Varů a budeme bojovat, co nám síly budou stačit,“ ujistil Čihák.

Jeho tým nastoupil sice s osmi obránci na soupisce (do hry jich zasáhlo jen šest), ale pouze s jedenácti útočníky. Jan Ordoš dostal dvouzápasový trest a bude chybět i v sobotu v prvním utkání v Karlových Varech, na marodce jsou Martin Beránek s Dominikem Simonem. Navíc se dá jen těžko sáhnout do juniorky, která hraje důležité zápasy o záchranu extraligy. „Věřím, že některý z útočníků už bude k dispozici,“ přeje si kouč.

Po dlouhých osmi zápasech se trefil útočník Motoru Adam Kubík. „Dvě třetiny jsme měli navrch. Ta třetí se nám ale nepovedla. Napadaly nám tam góly a udělali jsme zbytečné fauly, které vrátily Vary do hry. To se nesmí stávat. Musíme hrát celých šedesát minut,“ měl jasno.

Kanaďan Harris strhl dvěma góly výhru v úvodním duelu předkola na stranu Motoru

Jeho přáním je rozhodnout o postupu co nejdříve. „Energie je doma silná. Letos jsme ve Varech jednou vyhráli a jednou prohráli. Jedeme tam s tím, že chceme hrát jako většinu času doma. Chtěli bychom vyhrát nejlépe hned třetí zápas. Co bychom si rozhodně nepřáli, abychom se vraceli na pátý zápas zase zpátky domů.“

Přestože v sérii prohrávají 0:2 a mají nůž na krku, nehodlají se ještě Karlovarští jen tak lehce vzdát. „Druhé utkání mělo podobné schéma jako to první. Ve hře pět na pět jsme byli o gól lepší, ale ztrácíme ve hře speciálních týmů,“ posteskl si po čtvrteční prohře trenér Energie Václav Eismann.