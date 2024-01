Hosté mohli dát na západě Čech gól hned po půlminutě hry, kdy přečíslení dva na jednoho v podání dvojice Jáchym Kondelík – Milan Gulaš zakončil českobudějovický kapitán jen do tyče, což jako by předznamenalo další průběh zápasu.

Plzeň byla do jeho poloviny jasně lepší, odskočila do vedení 4:1 a Jihočeši už stačili jen snížit na rozdíl jediného gólu. „Nebylo to ono,“ posteskl si trenér Motoru Ladislav Čihák a přesně tím vystihl výkon svého týmu, který nebyl vyloženě špatný, to určitě ne. Ale také nebyl úplně šmrncovní, jako tomu bylo v nedávných zápasech.

„Bohužel nám utekl začátek. Nechali jsme si dát tři góly a potom to honíme celý zápas,“ mrzelo trenéra. „Začínalo to v obranném pásmu. Nezacházeli jsme dobře s pukem, neukončovali jsme souboje. Kotouče, které můžeme odvézt do pásma, tak nahodíme, a zase opačně. Nebylo to ono. Bylo to dané tím, že nám utekl začátek utkání a už jsme to nedohnali. Pozitivní bylo, že jsme to za stavu 4:1 nevzdali. Dokázali jsme dát dát alespoň dva góly,“ ocenil.

Dalším kladem bezpochyby bylo, že Motor dokázal využít všechny tři přesilové hry, které dostal k dispozici. „Využité přesilovky nás potěšily. To určitě potřebujeme. Ale dnes to bohužel nestačilo a vyhrál soupeř,“ uzavřel.

Těsná porážka na západě Čech, Motor prohrál se Škodovkou poprvé v sezoně

Domácí Škodovka byla hladovější po vítězství, to bylo na ledě zřejmé. Také proto nakonec brala tři body. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, a i když soupeř snížil, tak jsme ve druhé třetině navýšili naše vedení na 4:1. Bohužel se pak ze zápasu stalo drama,“ připustil plzeňský lodivod Petr Kořínek. „Dostali jsme tři góly v oslabení, což je strašně moc. A stávalo se nám to už v minulých zápasech. Soupeř se díky snížení na 4:3 po druhé třetině dostal na koně,“ dodal.

V závěrečném dějství se ale žádný zdrcující tlak Motoru nekonal, i když při Kubíkově gólovce nebo dvouminutové power play vyrovnávací gól bezpochyby padnout mohl. „Třetí třetina byla dost hektická a měli jsme i štěstí,“ připustil Kořínek. „Kluci to ale odbojovali a tří bodů si strašně moc vážíme.“

Plzeň hrála doma už třetí zápas v řadě a vytěžila z nich šest bodů. „S tím jsme spokojeni. Ono je ošidné hrát doma více utkání za sebou. V koutku duše jsme v šest bodů doufali. Víme, jak vypadá tabulka, takže jsme rádi, že to tak dopadlo,“ konstatoval Kořínek. Oproti tomu Jihočeši procházejí sérií tří zápasů venku a ve vyrovnaném středu tabulky by se jim hodil každý bod.