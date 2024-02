„Chyběla nám fyzická složka výkonu. Neviděl jsem u nás souboje, pohyb. Závěr druhé třetiny a celá třetí třetina už byly z tohoto pohledu v pořádku. I když tam byly nějaké chyby, ze kterých nám soupeř odjížděl. Ale nedá se hrát pokaždé od stavu 0:2,“ nebyl spokojen asistent trenéra Motoru Jiří Hanzlík.

Byl si dobře vědom, že jeho tým ztratil důležité body právě s jedním ze soupeřů, se kterými se pere o čtvrté místo. „Ke čtyřce se vždycky přiblížíme, ale během sezony vidím, že nám často něco chybí. Buď zkušenost, nebo jindy větší hokejovost. Důležité zápasy zatím nezvládáme,“ posteskl si.

Jeden ze dvou gólů inkasovali Jihočeši v oslabení kvůli hře v šesti. To se mužstvu stalo už poněkolikáté a Hanzlíka to také pořádně dopálilo. „Už jsem to komentoval minulý zápas, uděláme to znovu a jsme za to po zásluze odměněni. Trenér dá pokyn, kdo jde střídat, ale že tam hráč skočí, když druhý je ještě na ledě, to už neovlivní. Nebývá to nijak těsně, že by nám to rozhodčí pískli někde u střídačky. My hrajeme normálně regulérně v šesti na ledě a nikdo z těch šesti si toho nevšimne. Hráčům do hlav nevidím. Musíte se zeptat těch konkrétních aktérů, jestli neumí počítat do pěti. Ale je to samozřejmě obrovská chyba a byli jsme za ni potrestáni,“ nijak neskrýval značné rozladění.

Po více než tříměsíční pauze zaviněné zlomeninou kotníku naskočil do čtvrté formace zkušený centr Lukáš Pech a po odvedl tradičně velice slušný výkon. „Po tak dlouhé pauze se toho zhostil velmi dobře. Je to zkušený hráč, který má svůj hokej založený na velmi dobré hře s pukem, tak je předpoklad, že jeho přínos pro mužstvo bude větší a větší. V závěru sezony ho budeme potřebovat,“ dobře Hanzlík ví.