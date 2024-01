O osudu zápasu se rozhodlo v jeho třetí třetině. Za stavu 3:2 Pardubičtí přidali, dvěma góly otočili skóre a pak už soupeře vůbec k ničemu nepustili. Jedinou výjimkou byla bomba kapitána Milana Gulaše při power play, kterou zlikvidoval gólman Klouček. „Utkání rozhodla naše nevyspělost,“ mrzelo Hanzlíka. „Uděláme faul mimo hru, pak jdeme ven za vysokou hokejku. Dostaneme laciný gól. Přijde mi to občas z naší strany hrozně naivní a hokejově nevyspělé. Udělali jsme okamžiky, které Pardubice potrestaly. Přestože jsme se snažili a klukům toho moc vyčíst nelze. Hokejově vyspělý soupeř ale neudělá maličkosti, které pak rozhodnou o výsledku. A nás naopak potrestá,“ konstatoval.

Rozhodující gól Tomáše Hyky na 3:4 výrazně zaváněl hrou vysokou holí. Českobudějovická střídačka také zvažovala trenérskou výzvu. „Čekali jsme na informaci od videokouče, jestli si výzvu vzít. Ale potom i na kostce bylo vidět, že to bylo v pořádku,“ uznal.

Pozitivní bylo, že domácí stejně jako v neděli na Kladně dokázali zužitkovat přesilovou hru. „Přesilovky se nám lepší. Naopak se nám ale horší oslabení,“ posteskl si asistent.

Po Pardubicích čeká Motor další náročná zkouška proti Spartě. „Oba jsou to odlišné týmy. Sparta hraje víc fyzicky a je urputnější. Pardubice jsou možná trpělivější a hokejovější. Každopádně se musíme vyvarovat vyloučení a individuálních chyb, které vyspělé týmy dokáží potrestat a převrátit zápasy na svou stranu,“ má jasno. „Úplně se toho asi vyvarovat nedá, ale musí toho být málo,“ dodá smířlivě.

Pardubičtí za sebou mají turbulentní období poté, kdy byl nečekaně odvolán trenér Václav Varaďa. Na výkonech týmu to ale není vůbec znát a na jihu Čech si připsal už sedmé vítězství v řadě. „Soupeř potrestal hned první naši chybu a druhý gól jsme dostali při naší přesilovce, což se nám stalo už podruhé za sebou a musíme si na to dát pozor. Ale bylo super, že jsme se hned v té samé přesilovce vrátili do zápasu a snížili na 2:1. Přestože jsme první třetinu prohráli, tak výkon z naší strany byl velmi dobrý,“ hodnotil zápas Varaďův nástupce a jeho bývalý asistent Marek Zadina.

„Druhá třetina se nám nepovedla. Měli jsme tam spoustu ztrát a soupeř nás dostával pod tlak. Vyšel nám ale začátek třetí třetiny, kdy jsme dali dva góly a zápas jsme otočili. Posledních dvanáct minut jsme hráli velmi dobře systémově a soupeře jsme nepouštěli k nám do pásma. Kluci hráli obětavě, za což zaslouží poděkování. Z Budějovic jsou to pro nás skvělé tři body, protože tady se hraje hrozně těžko,“ ocenil pardubický lodivod.