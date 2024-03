Ani na třetí pokus nedokázali hokejisté Banes Motoru udolat ve čtvrtfinále extraligového play off Třinec. Doma prohráli 3:4 a dnes budou odvracet před vyprodanou Budvar arénou soupeřův mečbol (17:30).

Dominik Hrachovina likviduje trestné střílení třineckého Marka Daňa. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Mrzí nás, že jsme nezískali první bod,“ posteskl si trenér Ladislav Čihák. „Dostali jsme laciné branky. Udělali jsme faul a hned jsme byli potrestáni. Ze stavu 1:3 jsme vyrovnali na 3:3 a cítili, že bychom bod mohli utrhnout. Pak jsme ale dostali nešťastný gól po nesmyslném icingu. Soupeř si na naši chybu počkal, my mu ji nabídli. V pátek je nový den a pro diváky budeme chtít urvat alespoň bod, abychom se podívali ještě do Třince a zkusili se sérii něco udělat. Přesvědčili jsme se, že to jde, ale musíme se vyvarovat chyb,“ řekl k třetímu zápasu.

Jeho protějšek Zdeněk Moták byl podstatně spokojenější: „Jsem moc rád, že jsme získali další bod v sérii. Všichni v kabině ale víme, že jsme nehráli dobře. To pro nás musí být vykřičník a varování. Hlavně druhá třetina… Soupeř nám párkrát ujel do přečíslení, dali z toho i gól. Měli jsme s tím problémy a vyplývalo to z našich chyb v útočném pásmu. Před třetí třetinou jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme a pak už hráli hokej, který potřebujeme hrát. Za to si hráči zaslouží poděkování i gratulaci k třetímu bodu,“ zhodnotil zápas.