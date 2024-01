Ve 38. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice na Kladně 3:0 a přivezli si cenné tři body. Nyní je čeká atraktivní domácí dvojzápas se dvěma nejlepšími celky soutěže. V úterý hostí Pardubice a v pátek Spartu Praha. Začátky jsou shodné v 17:30.

Rytíři Kladno (v modrém) hostili v extralize České Budějovice | Foto: Roman Mareš

Do hostující sestavy se vrátil uzdravený Harris, mimo hru tak zůstává pouze rehabilitující útočník Pech. Místo na soupisce tentokrát nezbylo na obránce Šticha a útočníky Hanzla se Simonem. Do branky se znovu postavil Hrachovina. Domácí překvapili nasazení lotyšského gólmana Mitense, který do ostrého zápasu naskočil po více než roce. V kladenské sestavě nemohl chybět hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

První větší příležitost zápasu měl domácí kapitán Smoleňák, na Hrachovinu však nevyzrál. Podobně dopadl v prakticky identické a možná ještě nadějnější situaci také Bláha.

Motor se rozjížděl jen velice pomalu a lotyšskou akvizici v brance soupeře v úvodním dějství moc neprověřil. Pouze při jednom velkém závaru a následné bombě Gulašiho se Mitens trochu víc zapotil.

Úplně největší šance úvodního dějství ale měli až v jeho závěru oba kapitáni. Domácí Smoleňák z ideální pozice Hrachovinu neprostřelil, přesilovkový bekhend hostujícího Gulaše pak zlikvidoval výborným zákrokem betonem Mitens.

Po změně stran byl Motor lepší. Skóre mohl otevřít exkladenský útočník Kubík, Mitense však nevymíchal. Gólovou šanci neproměnil ani Valský. Přišlo to až v polovině zápasu při Jágrově vyloučení. Kondelík odvedl tradičně velmi dobrou práci na brankovišti a Gulaš pohotově dorazil kotouč z úhlu do sítě.

Po inkasovaném gólu se Rytíři zvedli, ale Hrachovina byl velkou oporou svého týmu a také po druhé třetině držel čisté konto.

Gólman Motoru podržel svůj tým i v úvodu třetího dějství, kdy se Kladno nadechlo k náporu.

Jenže zapomínalo na zadní vrátka a po dvou brejcích to bylo rázem 0:3. Nejprve Kondelík vyslal do sóla zcela volného Gulaše a českobudějovický kapitán přidal rychlou kličkou a zakončením mezi betony druhý gól.

Třetí gól padl po přečíslení, kdy obránce Hovorka překvapil domácího gólmana a místo přihrávky mu poslal kotouč přímo pod horní tyčku – 0:3.

Tím Jihočeši odpor soupeře definitivně zlomili a bezpečně si pohlídali cenný tříbodový zisk. A bezchybnému Dominiku Hrachovinovi letošní pátá vychytaná nula jednoznačně slušela.

Branky a nahrávky: 30. Gulaš (Kondelík, Harris), 44. Gulaš (Kondelík), 45. Hovorka (F. Přikryl, Valský). Vyloučení: 4:5, využití: 0:1. Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Lhotský, Zíka. Diváci: 2613.

Kladno: Mitens – Hejda, Ticháček, Nemčík, Slováček, Veber, Martenet – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Smoleňák, Melka, M. Procházka – O. Bláha, Babka, Sideroff – Jágr, Jarůšek, Frolík. Trenéři Vejvoda a Skrbek

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Pýcha – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, M. Beránek – Valský, Vopelka, F. Přikryl – Koláček, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Pavel Skrbek: "Kdybychom dali v první třetině gól, tak by třeba utkání vypadalo jinak. Ale to jsou jenom kdyby… Soupeřův gólman to měl strašně jednoduché. Vůbec jsme se nedostali před jeho branku. Všechny střely viděl, navíc jsme stříleli jenom od modré nebo z rohů. Hosté pak přidali ještě další dva góly a v klidu utkání dotáhli do vítězného konce. Porhráli jsme už poosmé v řadě…"

Ladislav Čihák (Motor): "Bylo to těžké utkání. Kladno má hodně malé kluziště a bojuje o každý bod. Důležité bylo, že jsme uhráli první třetinu na 0:0 a pak jsme si pomohli v přesilovce. O druhé třestávce jsme si řekli pár věcí, jak chceme hrát. Ubránili jsme nápor domácích a pak z brejků přidali další dva góly. Kaňkou byl zbytečný faul v závěru, ale kluci to odkamakali a do kabiny patří pochvala. Jsme rádi, že jsme po dvou prohrách zase zvítězili za tři body."