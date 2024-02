Úřadujícím mistrům republiky z Třince nedali hokejisté Banes Motoru prakticky žádnou šanci na úspěch, vyhráli s přehledem 5:2 a v tabulce Tipsport extraligy se posunuli na pátou příčku.

Hokejisté Banes Motoru slaví se svými fanoušky výhru 5:2 nad Třincem. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Dvě kola před koncem základní části soutěže ztrácejí Jihočeši na čtvrtou Kometu Brno a zároveň přímý postup do čtvrtfinále play off jediný bodík. V pátek je čeká duel s posledním Kladnem (17:30), které už je odsouzené k další účasti v baráži, a v neděli nastoupí v Pardubicích (16:30). Ty jsou naopak už jistým držitelem Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části extraligy.

V utkání s Třincem Motor možná až překvapivě dominoval a měl jeho průběh naprosto pod kontrolou. „Ani si nevybavím, kdy jsme v sezoně sehráli takovýhle zápas, který bychom měli výsledkově, i dejme tomu výkonem, až na pár míst pod kontrolou. Neměli jsme v něm žádné několikaminutové pasáže, kdy bychom hráli špatně a dostali se pod tlak,“ ocenil i asistent trenéra Motoru Jiří Hanzlík.

Motor přejel obhájce titulu z Třince a zase přiživil šanci na první čtyřku

Ještě čtyři minuty před koncem drželi domácí čisté konto a vedení 4:0. O druhou nulu v řadě připravil výborného Jana Strmeně v brance trochu sporný Daňův gól bruslí při vlastní přesilovce. „To byla samozřejmě zbytečná chybička,“ připustil asistent. „Ale znovu musím zopakovat, nepamatuji si tady zápas, který by byl rozhodnutý a měli jsme ho takhle pod kontrolou. Vždycky to bývá dramatické až do konce. Takže hodnocení musí být vesměs pozitivní. Z hlediska výsledku i výkonu,“ nešetřil tentokrát Hanzlík chválou.

Naopak mistři z Třince toho na jihu Čech moc nepředvedli a z jejich výkonu bylo snad až moc cítit, že v tabulce skončí třetí a nic se na tom nemůže změnit. „Domácí vyhráli zaslouženě. Od první třetiny jsme si to komplikovali vyloučeními, která nás stála hodně sil. Měli jsme i nějaké přesilové hry, ale s těmi jsme až na jednu výjimku nenaložili nejlépe. Naopak v oslabení jsme dvakrát inkasovali,“ posteskl si třinecký asistent trenéra Motáka Vladimír Országh. „Tahali jsme za kratší konec a soupeř zaslouženě zvítězil. Nám nezbývá než mu pogratulovat,“ dodal.