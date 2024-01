Spokojeni se ziskem čtyř bodů se vrátili z moravského tripu hokejisté Banes Motoru. V Olomouci vyválčili bod za porážku 2:3 v prodloužení, v úterý vyhráli ve Vítkovicích 2:1. V tabulce extraligy jsou na šestém místě, v pátek je čeká domácí duel s Plzní (17:30).

Brankář Jan Strmeň byl vyhlášen nejlepším hráčem Banes Motoru při vítězném utkání ve Vítkovicích (2:1). Na snímku zachraňuje před Jakubem Kotalou. | Foto: Petr Kotala

Hosté bez zraněného kapitána Milana Gulaše nezačali nejlépe a od šesté minuty prohrávali. „Přesto, že jsme prohrávali 0:1, tak první i druhá třetina v našem podaní nebyly špatné. Ve druhé třetině se nám povedl obrat, za což jsme rádi,“ ocenil trenér vítězného týmu Ladislav Čihák.

Výhra jeho svěřenců se ale nerodila zrovna lehce. „Vítkovice sice poslední zápas prohrály, ale předtím tři zápasy v řadě vyhrály a není samozřejmě jednoduché u nich uspět. Za stavu 2:1 pro nás jsme šli do třetí třetiny s tím, že jsme chtěli hrát aktivně, na kotouči, přidat třetí gól a více si věřit. Bohužel se nám to nepodařilo a trochu mi to připomínalo zápas s Olomoucí, kdy jsme taky 2:1 vedli a osmnáct vteřin před koncem o to přišli,“ připomněl smolný nedělní duel.

Závěr duelu ve Vítkovicích ale Jihočeši i díky výbornému Janu Strmeňovi v brance zvládli a přivezli si cenné tři bodíky. „Musíme se však ze třetích třetin poučit. Lépe hrát s kotoučem a eventuálně přidat třetí gól. Moc si ceníme toho, že jsme ve Vítkovicích získali tři body a nenechali soupeře vyrovnat,“ neskrýval Čihák.

Domácí lodivod Pavel Trnka byl pochopitelně o poznání smutnější. Hlavně bych chtěl pogratulovat soupeři k výhře. Souhlasím s tím, že první třetina nebyla za naší strany ideální, soupeř nás dostával pod tlak. Paradoxně jsme ji dokázali vyhrát. Ve druhé třetině to nebylo z naší strany špatné, ale bohužel v dnešním zápase se potvrdilo to, co jsme nechtěli. Nechceme chodit do zakončení, nechceme chodit do prostoru, kde to bolí a to nás momentálně limituje,“ zhodnotil utkání.