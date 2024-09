SAMOSTATNÝ REFERENT/KA ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Pracovní poměr: na dobu neurčitou Možnost nástupu: 01.10.2024 nebo dohodou Platové zařazení: platová třída odpovídající druhu práce, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správně v platném znění: 10. platová třída Uchazeč podá písemnou přihlášku: Lhůta pro podání přihlášky: do 23.09.2024 Místo a způsob podání přihlášky: - osobně na podatelně Městského úřadu Týn nad Vltavou nebo do datové schránky Městského úřadu Týn nad Vltavou, ID tn8b4c3 - prostřednictvím pošty na adresu: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou - elektronicky, pokud vlastní certifikovaný elektronický podpis. Hlavní činnost samostatného referenta odboru dopravy a silničního hospodářství: - práce na úseku silničního správního úřadu (rozhodování o objížďkách, o stanovení dopravního značení, o zvláštním užívání komunikace, státní dozor na pozemních komunikacích) - odpovídá za dodržování spisového a skartačního řádu, zabezpečuje dodržování právních předpisů v oboru své působnosti. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je, dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění: . státním občanem ČR, popřípadě je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, . ovládá jednací jazyk. . dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, . bezúhonná, za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena: a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena. Požadavky pro vznik pracovního poměru: 1. dosažené vzdělání - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, technické vzdělání výhodou 2. znalosti oboru správního řízení, zejména znalost zákonů řešící oblast speciálního stavebního úřadu . zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů . zákon č. 361/2000 sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů . zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů . zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů . zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů . zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů . zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů 3. další znalosti, dovednosti a předpoklady . znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) . ochota se dále vzdělávat . organizační a komunikační schopnost . řidičské oprávnění sk. „B“ podmínkou . zvláštní odborná způsobilost výhodou Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: . jméno, příjmení a titul uchazeče, . datum a místo narození uchazeče, . státní příslušnost uchazeče, . místo trvalého pobytu uchazeče, . číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, . datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí tyto doklady: . životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, . výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, . ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, . souhlas se zpracováním osobních údajů. Nabízíme: . pružnou pracovní dobu . 5 týdnů dovolené . 3 dny indispozičního volna . příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty . příspěvek na penzijní připojištění . podporu profesního i osobního rozvoje Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče 23 390 Kč

