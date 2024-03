Obrovská čtvrtfinálová výzva je tady. Hokejisté Banes Motor nastoupí v boji o postup do extraligového semifinále proti obhájci posledních čtyř titulů Ocelářům z Třince. „Těžký soupeř, ale porazit se dá každý,“ věří obránce Pavel Pýcha. První zápas se hraje na ledě soupeře v neděli (15).

Nadšení fanoušci Motoru odpočítávají poslední vteřiny vítězného duelu v Karlových Varech.ny | Video: Deník/ Pavel Kortus

V osmaadvaceti letech prožívá své premiérové extraligové play off v dresu mateřského klubu. „Ale za Motor jsem tady odehrál play off v první lize a nějakou baráž. V tom zase takový rozdíl není,“ usměje se už zkušený obránce.

V předkole Jihočeši vyřadili Karlovy Vary výsledkově hladce 3:0, ale na ledě to zase až tak jednoduché nebylo. „V play off se jenom málokdy stane, že by někdo někoho přejel. Všichni jedou na doraz. Předkolo proti Varům rozhodly speciální týmy. Ve všech zápasech jsme si pomohli přesilovkami, což nám v základní části úplně nefungovalo. V přesilovkách jsme dali sedm gólů, zatímco soupeř jenom dva. To je na tři utkání dost a udělalo to ten rozdíl,“ míní.

Vlastně jediný slabší moment si českobudějovický tým vybral v závěru druhého domácího zápasu, kdy prohrál závěrečnou třetinu 0:4 a prakticky rozhodnutý zápas šel do prodloužení. „Vypadá to samozřejmě hrozivě, ale byla to částečně i smůla. Byli jsme trošku pasivní i nervózní. Dvakrát se nám tam nešťastně odrazil puk od bruslí. Ale v prodloužen jsme to urvali hned ze začátku, podle mého zlomový moment série,“ je přesvědčen.

Nyní ale čeká Motor soupeř z nejtěžších. Oceláři z Třince jsou obhájci posledních čtyř mistrovských titulů. „Před dvěma lety jsem si proti Třinci zahrál za Boleslav semifinále, takže vím, co asi tak můžeme čekat, protože tým se tam moc nezměnil. Vysoce kvalitní mužstvo, které ví, co chce hrát. Jsou tam zkušení hráči a rozhodně nás nečeká nic jednoduchého,“ dobře si uvědomuje.

V play off dominují Oceláři nepříjemnou defenzivní taktikou podpořenou výborným gólmanem. „Před dvěma lety to byly s Třincem čtyři vyrovnané zápasy, které ale všechny vyhrál soupeř. Je to tým, který si umí počkat na šanci. Jakmile dají gól, tak to umí zavřít a výborně jim chytá gólman. Když vedou, tak už šanci moc nepouštějí. První dva zápasy v Třinci budou extrémně důležité. Musíme do nich hned od začátku šlápnut,“ burcuje.

Uhrát v Třinci alespoň jeden zápas by byla výborná výchozí pozice. „To by bylo super, abychom jim trochu srazili sebevědomí,“ přeje si jedna z opor Motoru.