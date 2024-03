Také ve druhém čtvrtfinále extraligového play off prohráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice v Třinci 0:2 a v sérii prohrávají už 0:2. Ta se nyní přesouvá na jih Čech, kde se budou hrát třetí a čtvrtý zápas v Budvar aréně ve čtvrtek (17) a v pátek (17:30).

Marko Daňo právě střílí první gól Třince ve druhém čtvrtfinálovém duelu. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Do hostující sestavy se vrátil útočník Valský, který nahradil Tomana. Jihočeši nadále postrádají obránce Hovorku, stejně tak Třinec se musí obejít bez zraněného zkušeného beka Jeřábka.

Podobně jako v neděli začali lépe Oceláři. Hned v úvodu zápasu měl gólovku Dravecký, z úhlu však minul odkrytou Hrachovinovu klec.

Ve 12. min. došlo na první přesilovku celé série. Zahrál si ji Motor, ale nic zvláštního nepředvedl. A tak uhodilo na druhé straně. Hudáčkovu gólovou střelu ještě stačil Hrachovina parádním zákrokem vyrazit, ale proti Daňově dorážce už neměl nárok – 1:0.

Po vedoucím gólu Třinec okamžitě přepnul na úsporný režim s důrazem na neprostupnou obranu. Přesto se Jihočeši do šancí přece jen dostávali Simon ani Koláček však na Mazance nevyzráli.

Oceláři čekali na svou šanci a ta přišla ve 36. min., kdy se k dorážce dostal Ciencala a neměl problém překonat českobudějovického gólmana podruhé. Co bylo platné, že na střely na branku vedli hosté po dvou třetinách 24:20, když Třinci nedali pět třetin gól…

Závěrečné dějství, to už bylo jenom marné dobývání třineckého obranného valu. Do šancí se Jihočeši bohužel dostávali jen sporadicky.

Více než čtyři minuty před koncem se hosté odhodlali k pořádně dlouhé power play. Soupeře zamkli v jeho pásmu, početní výhodu ještě znásobilo vyloučení domácího Smitha.

Tlak to byl místy skutečně mimořádný, jenže Mazancovo kouzlo v domácí kleci se odčarovat nepodařilo a Motor mu ve dvou zápasech nedokázal dát ani jeden jediný gól…

Branky a nahrávky: 19. Daňo (L. Hudáček, Kundrátek), 36. Ciencala (Daňo, L. Hudáček). Vyloučení: 2:0, bez využití. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Hynek, Klouček. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Třinec: M. Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Polášek – M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek – L. Hudáček, Ciencala, Daňo – Helewka, P. Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenéři Moták a Országh

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Vráblík, Štencel, Štich – M. Beránek, Harris, F. Přikryl – Gulaš, Kondelík, F. Přikryl – Kubík, Pech, Simon – Valský, Vopelka, Koláček. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů – Zdeněk Moták (Třinec): „Dobře jsme do utkání vstoupili. Dali jsme gól a měli jsme i další vyložené šance. Kdybychom je využili, mohlo to být ještě veselejší. Ve druhé třetině jsme se začali zbavovat puků a soupeř převzal iniciativu. Přesto se nám podařilo vstřelil třetí gól. Do třetí třetiny jsme vstoupili agresivní obrannou hrou. Máme druhý bod, což je paráda.“

Ladislav Čihák (Motor): „Utkání se mi těžko hodnotí. Nechali jsme na ledě všechno, kluci to odmakali. Na vítězství to přesto nestačilo. Třinec má hodně zkušené mužstvo. Měli jsme několik dobrých pasáží, ale už druhý zápas jsme nedokázali dát gól. Musíme naši hru ještě zintenzivnit a tlačil více puků na branku. Nebyli jsme už ve druhém utkání vyloučeni, což je pozitivní a drželo nás to ve hře.“