Hokejisté Banes Motoru České Budějovice prohráli v dohrávaném 29. kole Tipsport extraligy v Plzni 3:4 a podlehli tomuto soupeři poprvé v sezoně. Další zápas odehrají Jihočeši již v pátek v Třinci (17), v neděli jedou na Kladno (16).

Trenér hokejistů Banes Motoru Ladislav Čihák. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Hosté nastoupili ve vítězné sestavě z nedělního duelu s Karlovými Vary bez obránce Šticha (jel vypomáhat prvoligovému Znojmu do Litoměřic) a trojice stále ještě ne úplně zdravých útočníků Harrise, Vopelky a Pecha.

Pořádnou divočinu nabídl samotný začátek zápasu. Hned v první minutě ujeli do přečíslení Kondelík s Gulašem, hostující kapitán však koncovku nasměroval jen do tyče Hlavajovy klece.

Jenže pak přišel zdrcující tlak Škodovky, který vyústil v dvoubrankové vedení. Hrabík ještě své sólo neproměnil a gólovku Šilera zlikvidoval Hrachovina.

V 5. min.už se ale skóre měnilo, když v českobudějovické brance přistála dalekonosná a dobře utajená střela Schleisse. Pour pak zakončil svou akci mezi Hrachovinovy betony a rázem to bylo 2:0.

Až pak o sobě zase dali vědět také hosté. V první přesilovce zápasu po nacvičené kombinaci přesně zakončoval Ordoš a snížil na rozdíl jediného gólu.

V početní výhodě si pak zahrála také Plzeň a ani ona nebyla daleko od gólu. Matýsova bomba však naštěstí orazítkovala jen tyč. Ale třetí gól ze strany domácích přece jen do přestávky přišel. Hosté propadli v útočném pásmu a bleskurychlý protiútok zakončil Matýs přesnou střelou pod horní tyčku – 3:1.

Česky umím jenom nadávky, směje se Kanaďan v barvách Banes Motoru Brant Harris

Na začátku druhého dějství byl vyloučen hostující Kachyňa, v přesilovce Škodovka soupeře dokonale rozebrala a znovu Matýs přidal už čtvrtý gól.

To už bylo zlé. Domácí byli na koni a Motor jako boxer po těžké k.o. Naštěstí přišlo zbytečné vyloučení na straně Plzně a Valský vrátil Motor do hry – 4:2. Jihočeši ožili a pouhé dvě vteřiny před druhou sirénou využili i třetí přesilovku, zblízka se prosadil podruhé v utkání Ordoš.

Třetí třetina přinesla úpornou snahu hostí o vyrovnání, ale dlouho bez větších šancí. Až dvě minuty před koncem pálil mezi kruhy Kubík, ale Hlavaje nepřekonal.

Dvě minuty před koncem hosté odvolali gólmana, ale vyrovnání to bohužel nepřineslo…

Branky a nahrávky: 5. Schleiss (Kvasnička), 7. Pour (Lev, Rekonen), 19. Matýs (Indrák, Piskáček), 23. Matýs (Rekonen, Mertl) – 11. Ordoš (Kondelík, Gulaš), 35. Valský (F. Přikryl, Kubík), 40. Ordoš (Kondelík, Simon). Vyloučení: 3:3, využití: 1:3. Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík – Špůr, Zíka. Diváci: 4136.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Laakso, Kvasnička, Houdek, Piskáček – Pour, Lev, Rekonen – Schleiss, Mertl, Šiler – Söderlund, Indrák, Matýs – Hrabík, Soukup, Jansa.Trenéři Kořínek a Bombic.

Banes Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Kachyňa, Štencel, Hovorka, M. Doudera, Vráblík – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, F. Přikryl, M. Beránek – Valský, M. Hanzl, Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Petr Kořínek (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Dostali jsme se do vedení, soupeř pak snížil, ale navýšili jsme vedení na 4:1. Soupeř pak zase snížil a ze zápasu bylo zbytečné drama. Dostali jsme tři góly v oslabení, což je staršně moc a stává se nám to často. Třetí třetina byla hektická, ale kluci to odbojovali a tří bodů si moc vážíme."

Ladislav Čihák (Motor): "Utekl nám začátek utkání. Nechali jsme si dát tři góly a pak to honili celý zápas. Začínalo to v obranném pásmu. Nezacházeli jsme dobře s pukem a prohrávali jsme osobní souboje. Nebylo to ono, ale všechno to vycházelo ze špatného začátku. Pozitivem je, že jsme to nevzdali ani za stavu 4:1. Všechny tři góly jsme dali z přesilovek, což také potřebujeme, ale dnes to nestačilo."