Zajímavou posilu hlásí hokejisté Banes Motoru České Budějovice. Útočnou vozbu jihočeského klubu posílí jedenadvacetiletý slovenský rychlík Matej Kašlík, který přichází ze Zvolena.

Nová posila Banes Motoru slovenský reprezentant Matej Kašlík. | Foto: Deník

„Je to mladý a perspektivní hráč, který má skvělé bruslení. Věříme, že se přesně hodí do systému a hokeje, který chceme hrát," zhodnotil stručně novou posilu sportovní manažer Jiří Novotný.

Kašlík je bývalý mládežnický reprezentant, který si hned třikrát zahrál na MS do 20 let. V uplynulé sezoně získal první zkušenosti i v dospělém národním týmu Slovenska a do poslední chvíle bojoval o účast na světovém šampionátu v Praze a Ostravě. Prošel mládežnickými kategoriemi ve Švédsku a v zámoří, vyzkoušel si i přípravný kemp v týmu NHL Colorado Avalanche a po návratu na Slovensko pomohl Zvolenu až do finále extraligy našich východních sousedů.

S Motorem podepsal talentovaný útočník roční kontrakt. Zároveň je tímto příchodem definitivní, že v klubu po roce končí útočník Dominik Simon.