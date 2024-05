S prvním květnem a oficiálním začátkem nové sezony hokejový Banes Motor tradičně oznamuje první posily ve svém kádru. Tou největší je reprezentační útočník Ondřej Kovařčík , který přichází z finské nejvyšší soutěže a stále bojuje o účast na mistrovství světa v Praze. Smlouvu podepsal jihu Čech na tři sezony a měl by se stát základním stavebním kamenem českobudějovické sestavy.

Ondřej Kovařčík (vlevo) ještě v třineckém dresu v utkání Ligy mistrů s Robertsem Bukartsem. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Obranu posílí obrovitý bývalý mládežnický reprezentant Daniel Bukač přicházející po sezoně z prvoligového Znojma. V Banes Motoru podepsal roční kontrakt s opcí. Třetí jméno není nové. Novou roční smlouvu s opcí podepsal na jihu Čech Jakub Valský, který tak přidá už čtvrtou sezonu v českobudějovickém dresu.

Příchod Ondřeje Kovařčíka je velkou událostí. Nestává se běžně, že by do Motoru přestupoval aktuální reprezentant, který navíc ve finské nejvyšší soutěži posbíral za 57 zápasů výborných 41 kanadských bodů. "Ondřej je skvělý hráč, který s Třincem získal tři tituly a výborně hrál i ve finské nejvyšší soutěži. Jeho kvalitu všichni znají, proto jsem moc rád, že si pro další část kariéry vybral Motor a vizi, kterou se tady snažíme naplňovat," neskrýval spokojenost ze zisku nové posily sportovní manažer Jiří Novotný. Mimochodem, odchovancem českobudějovického hokeje je Ondřejův nevlastní děda Jaroslav Fleischmann, který dva roky hrál i za A tým tehdejšího Slavoje. První gól v nejvyšší soutěži vstřelil v roce 1958 ještě před svými 18. narozeninami a v roce 1960 pak s klubem vyhrál i Spartakiádní pohár, kterého se zúčastnily všechny kluby v Československu.

Hokejisté Motoru si zahrají pod širým nebem, na pražské Letné vyzve Škodu Plzeň

Druhou posilou Motoru je perspektivní robustní obránce s pravým držením hole Daniel Bukač. Odchovanec Chomutova, který si zahrál na světových šampionátech do 18 i 20 let a s osmnáctkou dokázal vyhrát i prestižní Hlinka - Gretzky Cup, působil v minulé sezoně v Chance lize ve Znojmě. "Do NHL od nás odchází Mikuláš Hovorka a my věříme, že i tentokrát jsme ve druhé nejvyšší soutěži našli hráče s velkým potenciálem. Je to také vysoký pravák v dobrém věku a věříme, že u nás dokáže udělat další podstatný krok ve své kariéře," popsal důvody příchodu borce, kterého v roce 2017 draftoval Boston Bruins, Jiří Novotný.

A ještě jedna dobrá zpráva. Jakub Valský v Motoru v posledních třech ročnících předváděl konstantní výkony a 14 góly přispěl i k poslední úspěšné sezoně. "Jakub si svými výkony řekl o další smlouvu. Je to hráč, který je využitelný ve spoustě situací, má obrovské zkušenosti a může nám pomáhat zlepšovat i naše mladé hráče," shrnul pochopitelné důvody k prodloužení smlouvy pětatřicetiletého křídelníka Jiří Novotný.

Tím samozřejmě tvorba kádru pro sezonu 2024-25 nekončí. Sportovní management pracuje naplno, aby následující ročník byl třeba ještě úspěšnější, než ten předchozí.