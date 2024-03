Hokejisté Banes Motoru České Budějovice vyhráli po urputné bitvě i třetí zápas předkola extraligového play off v Karlových Varech 3:1, celkově sérii 3:0 a zajistili si postup do čtvrtfinále.

Milan Gulaš dal v Karlových Varech první gól Motoru. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do hostující sestavy se vrátili uzdravení útočníci M. Beránek a Simon, naopak chyběli distancovaní Ordoš a nově také Chlubna.

Jihočeši vykročili za postupem skutečně pravou nohou a už ve 3. min. vedli. První přesilovku zápasu využil bombou z první kapitán Gulaš po Pechově přesné přihrávce. Záhy ale zápas bohužel skončil pro jejich spoluhráče Hovorku, který byl po nárazu do mantinelu odvezen na nosítkách se zraněním kotníku.

Kritický moment přišel ve 12. min., kdy byl vyloučen za faul kolenem na pět minut plus do konce utkání Valský. Dlouhou přesilovku soupeře však Motor s přehledem ubránil a navíc mohl sám skórovat. Přikryl však mířil těsně vedle. Na střely na branku sice vyhrála první třetinu Energie 13:7, ale na góly vedli 1:0 hosté, což bylo to podstatné.

V prostřední části začali mít navrch domácí. Hrachovina zlikvidoval sólo domácího kapitána Černocha a jeho tým přežil s patřičnou dávkou štěstí i přesilovku při vyloučení Kondelíka. Hra byla rozkouskována řadou vyloučení, ale Energie tlačila, to v každém případě.

Jenže hokej se hraje na góly a ten druhý přidali opět z přesilovky hosté. Do role nahrávače se opět pasoval Pech, přesně našel před brankou Kondelíka a ten rozjásal početný kotel českobudějovických příznivců, kterých se vypravily na západ dobré tři stovky.

Hned v úvodu třetího dějství mohl definitivně rozhodnout Beránek, ale z ideální pozice sice Frodla neprostřelil, ale Motor začal zcela kontrolovat hru. Záhy také přišel kýžený třetí gól. Po akci Harrise dorazil kotouč za dezorientovaného Frodla Kubík. Jenže po trenérské výzvě branka pro nedovolené bránění gólmanovi nebyla uznána…

V přesilovce pak vykřesal jiskřičku naděje pro domácí v početní výhodě Procházka, který ve skrumáži doslova procpal kotouč za Hrachovinu, ale naštěstí za pouhou půlminutu zvýšil opět na dvoubrankový rozdíl Harris.

Závěr už hosté sehráli s velkým přehledem. Dvě minuty před koncem zkusila Energie power play, ale žádný tlak se nekonal a Motor slaví postup do čtvrtfinále!

Branky a nahrávky: 49. O. Procházka (Kangasniemi, T. Rachůnek) - 3. Gulaš (Pech, Štencel), 37. Kondelík (Pech, Štencel), 50. Harris (M. Beránek, Pýcha). Vyloučení: 6:4 (navíc host. Valský 5 + do konce), využití: 2:1. Rozhodčí: Hradil, Veselý – Kajínek, Gerát. Diváci: 4746. Konečný stav série: 3:0.

K. Vary: Frodl – Bartejs, Mikyska, Plutnar, Huttula, Stříteský, McFadden, Dlapa – O. Beránek, Černoch, Hladonik – Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek – O. Procházka, Kofroň, Redlich – Kružík, Koffer, Rulík. Trenéři Eismann a Šik.

Motor: Hrachovina – Hovorka, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Pýcha, Štencel, Štich – Gulaš, Kondelík, F. Přikryl – Kubík, Harris, M. Beránek – Valský, Pech, Simon – Vopelka, Koláček, Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Václav Eismann (K. Vary): "Utkání mělo podobný scénář jako ta předcházející. Rozhodli kreativní hráči první přesilovkové formace soupeře. Ve hře pět na pět byla série vyrovnaná, ale speciální formace jsme prohráli 2:7. Ty rozhodly dnešní zápas i celou sérii."

Ladislav Čihák (Motor): "Dnešní zápas rozhodly maličkosti. Pomohli jsme si v přesilovkách, což bylo hrozně důležité. Karlovy Vary změnily systém oslabení, ale byli jsme na to připraveni. Sami jsme v oslabení odvedli skvělou práci. Jsem rád, že jsme nezopakovali kolaps, jako se nám to stalo naposledy ve třetí třetině doma. Celá série skončila 3:0, což vypadá hladce, ale jednoduché to rozhodně nebylo. Vary hrály skvěle především při hře pět na pět. Z obou stran to bylo hodně bojovné. Rozhodly naše přesilovky a skvělá oslabení."