Trenér Ladislav Čihák tak mohl být s výkonem svých svěřenců spokojen. „Pro většinu kluků to bylo první přípravné utkání. Ve hře jsme měli prvky, kterými se chceme prezentovat. Podali jsme velmi dobré individuální výkony, ale byly tam dobré věci i po taktické stránce. Neměl jsem, co bych klukům k utkání vytkl. Mužstvo k němu přistoupilo skvěle a soupeř byl vynikající. To musím zdůraznit. Výhra nad takovým protivníkem se rozhodně počítá. V utkání bylo hodně pozitiv, ale zůstáváme nohama na zemi a pracujeme dál,“ zdůrazní.

Především první třetina jeho týmu vyšla a nejen, že dal dva góly, ale kvalitního soupeře také výrazně přehrával. „Ve druhé třetině pak zase hosté trochu zatlačili nás a prověřili naši hru v obranném pásmu. Celých šedesát minut jsme ale odehráli velice slušně,“ potěšilo trenéra vítězného celku.

Domácí střídačka tentokrát poslala do hry nejsilnější možnou sestavu. „Od gólmana přes obránce po útočníky všichni podali výborný konstantní výkon,“ ocenil kouč.

Banes Motor předvedl výborný výkon a má cenný skalp čtvrtfinalisty finské ligy

Za zmínku stojí vystoupení gólmana Dominika Hrachoviny, který na sobě přes léto výrazně zapracoval a podal skutečné bezchybný výkon oceněný nulou na kontě. „Nejen on, ale celé mužstvo podalo skvělý výkon. Kluci se na zápas dobře připravili, je to však pořád jen začátek přípravy a do ligy je daleko. Všichni se budou zlepšovat a my musíme taky,“ je si kouč dobře vědom.

Kouvola na jihu Čech ukázala to, co zdobí celý finský hokej. Výborné bruslení a sílu v osobních soubojích. „Kluky jsme na to upozorňovali, něco jsme si k tomu řekli, ale spíše jsme se soustředili na naši hru.“

Jak říká trenér trenér Čihák, do extraligy je pořád ještě hodně daleko, ale mužstvo prokázalo, že potenciál jednoznačně má.