Pořádně do těla dostávají na soustředění ve Frymburku hokejisté Banes Motoru České Budějovice. Deník je při své návštěvě zastihl při intervalových výbězích na Svatou Martu. „Je to makačka, ale kluci to zvládají lépe než loni,“ šibalsky se usmál trenér Ladislav Čihák.

Hokejisté Banes Motoru vybíhají sjezdovku na Lipně. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Tréninky má na povel přísný kondiční kouč Josef Žáček, jenž také pozorně hlídá tepovku svých svěřenců, Čihák se svým asistentem Jiřím Hanzlíkem působí hlavně jako dozor. A s přístupem mužstva mohou být spokojeni. Jenom teplota by mohla být o něco vyšší a také déšť hokejistům ztěžoval trénink. „To jste nám přivezli počasí,“ s úsměvem si posteskl zkušený obránce Pavel Pýcha. „Na soustředění na Lipně bylo vždycky krásně, alespoň co jsem zažil,“ dodal.

Hlavní stan má mužstvo tradičně ve Wellness hotelu ve Frymburku, kam dorazilo v neděli večer. „Chtěli jsme už v pondělí ráno trénovat, tak aby se kluci dobře najedli a vyspali. Ranní tréninky bývají na hřišti, kde se zaměřujeme na rychlostní věci a většinou bývá kruhový trénink. Odpoledne je zaměřené na běhání. Buď jsou to intervalové rovinky na hřišti a pak na konec hra. V úterý a ve čtvrtek je to běhání do kopce v různých intervalech,“ dává hlavní kouč nahlédnout do tréninkového menu jeho týmu v rámci soustředění.

Jedním z hlavních cílů čtyřdenního tréninkového mikrocyklu je rozbití domácího tréninkového stereotypu v dlouhé letní přípravě. „Jednoznačně. Navíc kluci tady udělají daleko víc práce. Mají nějaký režim a mohou se soustředit jenom na trénování,“ říká kouč, jenž si chválí zázemí hotelu ve Frymburku. „Jsou tady skvělé možnosti regenerace. Zázemí je opravdu úžasné a ve všem nám vycházejí vstříc. Kluci mají k dispozici saunu, bazén, vířivku, masáže. K tomu je třeba připočítat dobrou stravu a kvalitní spánek. Podmínky pro trénování máme ideální,“ nešetří chválou. „Všechno je na profi úrovni. Takhle by to mělo vypadat,“ dodá.

Zlatí hoši z jihu. Tři čerství hokejoví mistři světa mají kořeny na českém jihu

Na soustředění je téměř kompletní tým. I hráči, kteří mají jinak individuální tréninkový plán. Ale výběhy do sjezdovky neabsolvuje zkušená trojice Lukáš Pech, Milan Gulaš a Jakub Valský. „Tito tři jezdí odpoledne na kole. Jsou ve věku, kdy pro ně běhání nemusí být ideální formou přípravy,“ vysvětluje.

Na Lipně chybí ze zdravotních důvodů útočníci Josef Koláček a Tomáš Chlubna, ale také čerstvá posila reprezentant Ondřej Kovařčík. „Měl se k nám připojit, ale musí na operaci, což je trošku komplikace. V jeho případě musíme být trpělivější,“ posteskne si Čihák. Chybí pochopitelně i Brant Harris, jenž se připravuje doma v Kanadě.

A ještě pochopitelnější je absence útočníka Jáchyma Kondelíka, který stále ještě slaví titul mistra světa. „Sledoval jsem na mistrovství všechny naše kluky, nejen Jáchyma. Byl to úžasný úspěch a touhle cestou bych jim chtěl strašně moc poblahopřát. I realizačnímu týmu. V Praze něco vybudovali a dotáhli to do krásného zlatého konce. Bylo to opravdu nádherné a český hokej takový úspěch potřeboval. Měli jsme extrémně silný tým, jemuž navíc pomohl příjezd kluků z NHL, kteří tomu dali ještě větší šťávu, převzali tlak a ostatní se uklidnili. Proto také naše hra vypadala lépe a lépe. Byly to skvělé zápasy a mužstvu patří velká gratulace,“ vzkazuje.

Primátorka Dagmar Škodová Parmová přijala mladého hokejistu Tomáše Cibulku

Ale dotaz, že se hovoří o případném Kondelíkově odchodu jinam, by trenér raději ani nechtěl slyšet. „O tom se vůbec nebudu bavit. Jáchym má u nás roční kontrakt,“ bleskově uťal debatu o tomto tématu.

Další případně posily pro Motor jsou v jednání, případně už mají i podepsané smlouvy. „V jednání je příchod ještě minimálně jednoho obránce a jednoho útočníka. Kádr by měl být o něco širší než loni,“ doufá.

Po návratu ze soustředění bude příprava pokračovat v domácích podmínkách až do konce června. „Pak bude tři týdny dovolená a dvaadvacátého července začneme na ledě,“ upřesňuje kouč.

V přípravě čeká jeho tým devět přátelských zápasů, z čehož bude hned sedm se zahraničními soupeři. Motor si zahraje se Slovanem Bratislava, čeká ho turnaj ve Švýcarsku, kde se střetne s Davosem a Zugem, v rámci domácího miniturnaje se utká s finským Oulu a Eisbärenem Berlín, nebude chybět ani tradiční dvojzápas s rakouským Lincem. „Chtěli jsme konfrontaci se zahraničními soupeři, což se nám podařilo. Výborné budou turnaje ve Švýcarsku i u nás v Budějovicích se zahraniční účastí. Čekají nás silné evropské kluby a jsem strašně moc rád, že se nám to podařilo zajistit,“ těší Čiháka.

Tohle je výzva, Jihočech Martin Štrba přebírá špičkový slovenský klub Zvolen

Pouze dva duely čekají českobudějovické tým s tuzemskými soupeři. Ale budou rovněž atraktivní. Se Spartou Praha se utká stejně jako před rokem v Milevsku a generálku na extraligu odehraje v Soběslavi se Škodou Plzeň. „Je hrozně fajn, že fanoušci i v menších městech v kraji dostanou možnost vidět extraligové týmy. Pro lidi je to zážitek, hlavně i pro děti z těchto menších klubů. Za mě je to super věc,“ ujistí trenér.

Do dalšího extraligového ročníku vstoupí Banes Motor ve středu 18. září domácím duelem s Karlovými Vary.