„Utkání se těžko hodnotí,“ konstatoval po druhé porážce českobudějovický trenér Ladislav Čihák. „Na ledě jsme nechali všechno, kluci to odmakali. Na vítězství to ale stejně nestačilo,“ pokrčil rameny. „Třinec je velice zkušený tým. Několik pasáží jsme měli oproti nedělnímu zápasu dobrých. Pár šancí jsme si vytvořili, ale stejně jsme zatím nevstřelili ani gól. Musíme naši hru ještě zintenzivnit. Více dostávat puky na bránu, aby se tam třeba něco odrazilo. Pak by se hrálo trochu jinak,“ mrzí kouče, že jeho tým ve čtvrtfinále ještě ani jednou neskóroval.

Pozitivní bezpochyby je, že Jihočeši měli ve dvou utkáních v Třinci jediného vyloučeného. A to byl ještě Roman Vráblík za vzájemnou potyčku. Početní výhodu nenabídl Čihákův tým Třinci ani jednou, což je v play off bezpochyby unikát. „Opět jsme nebyli vyloučení, druhý zápas v řadě, to je od hráčů skvělá práce. To nás také drželo do poslední chvíle ve hře,“ je si Čihák dobře vědom, jakou sílu mají Oceláři v přesilovkách.

Uvážlivý kouč Třince Zdeněk Moták si druhého vítězství v sérii hodně považoval. „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. Dali jsme gól a měli jsme i další vyložené šance, které jsme neproměnili. To byla škoda, mohlo to být ještě veselejší. V polovině zápasu jsme se ale začali snadno zbavovat kotoučů. Přenechali jsme hostím iniciativu, ale stejně se nám podařilo vstřelit druhý gól. Do třetí třetiny jsme šli s agresivní, ale obrannou hrou. Vyplatilo se to. Máme druhý bod, což je skvělá zpráva,“ zhodnotil utkání.

V samotném závěru Motor svého soupeře pořádně zmáčkl. Čtyři minuty před koncem odvolal gólmana Hrachovinu, vynutil si ještě vyloučení, ale ani v přesilovce šest na čtyři nedokázal Mazance překonat. „Nevyhráli jsme ani jedno buly, ale poté tam byla skvělá hra ze strany všech pěti a později čtyř hráčů, kteří byli na ledě. Vydali ze sebe úplně všechno a bylo tam od nás velké množství bloků. To je věc, která strašně zvedá morálku mužstva, když zblokujete pár střel. Kredit zaslouží nejen Marek Mazanec v brance, ale celý tým,“ ocenil Moták.

Nyní se bude hrát dvakrát na jihu Čech a v prodeji zůstává posledních pár desítek vstupenek.