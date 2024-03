V úvodním čtvrtfinále play off extraligy prohráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice na ledě obhájců titulu z Třince po úporné bitvě těsně 0:2. Druhý zápas se hraje v pondělí opět v třinecké Werk Areně (17).

Hokejisty Motoru přijela na druhý konec republiky do Třince podpořit početná skupina příznivců. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Hosté se museli obejít bez zraněného obránce Hovorky a chyběli také distancovaní útočníci Valský s Chlubnou. Do branky se opět postavil Hrachovina a byl oporou svého týmu. Třinečtí postrádali zraněného klíčového obránce Jeřábka.

Začalo se v mimořádném tempu a za prvních osm minut se hra pouze jednou přerušovala. Domácí začali o něco aktivněji, sám před Hrachovinou ocitl Vrána, ale naštěstí neuspěl.

Motor začal sympaticky, byl úřadujícím mistrům minimálně rovnocenným protivníkem, ale ve 12. min. vyrobil hrubici v defenzivě, Voženílek najížděl sám na Hrachovinu, ten si však svého bývalého spoluhráče vychutnal zákrokem lapačkou.

Závěr třetiny vyzněl pro Oceláře, kteří si vynutili značný tlak, ale skóre se do první přestávky neměnilo.

„Měli jsme slušný začátek. Potom jsme si ale hru zbytečně komplikovali v obranném pásmu, z čehož vznikl v posledních pěti minutách tlak Třince,“ řekl k úvodní třetině sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Jenže ani po změně stran se obraz hry nezměnil a zdálo se, že je jen otázkou času. kdy se obhájci titulu prosadí. Především Nestrašilova šance doslova volala po gólu, ale výborný Hrachovina i s patřičnou dávkou štěstí zachránil. Českobudějovický gólman pak vychytal rovněž Helewku, jenž se prokličkoval až před jeho klec, a rovněž Romanův nebezpečný nájezd z úhlu.

„Až na pár šancí nám trošku chyběl pohyb. To je hlavní, v čem se musíme ve třetí třetině zlepšit,“ uvedl ke druhé třetině Novotný.

Ve 44. minutě se Oceláři přece jen prosadili Švih obrovitého obránce Nedomlela Hrachovina přes clonu neviděl a kotouč skončil až v jeho síti – 1:0.

Třinec byl na koni a záhy mohl přidat i druhý gól. Po Přikrylově zaváhání se ocitl sám před hostujícím gólmanem Ciencala, skóre se však neměnilo.

Třinec se pak zatáhl a proti jeho vyhlášené defenzivě bylo strašně těžké se prosadit. Žádný nápor ze strany hostí se také nekonal. Až minutu před koncem se Motor dostal k power play.

Před domácí brankou došlo k pořádné mele, ale kotouč se za brankovou čáru nedostal a na druhé straně pak pečetil do prázdné branky Nestrašil.

„Byl to typický první zápas play off. Soupeř byl aktivnější a lepší. Nás několikrát podržel gólman Hrachovina. Dlouho to bylo 0:0. Pokyny z naší strany byly jednoznačné. Nefaulovat a nepouštět Třinec do přesilovek, protože dobře víme, že je má skvělé. Ale malinko nám chyběl větší důraz do branky,“ zhodnotil utkání trenér Motoru Ladislav Čihák.

Svůj názor měl i na nepřehlednou situaci v domácím brankovišti při power play. „Svůj názor mám, ale nemohu ho prezentovat. Respektuji rozhodnutí rozhodčích,“ řekl.

Domácí kouč Zdeněk Moták byl za výhru rád. „Těžké utkání, ve kterém jsme měli o něco více šancí, ze kterých jsme mohli dát gól. Podali jsme výborný týmový výkon podpořený všemi hráči. To je důležité i pro další zápasy v sérii. Valná hromada v závěru byla nevídaná, ale puk v brance nebyl.“

Branky a nahrávky: 44. Nedomlel (M. Růžička), 60. A. Nestrašil (D. Voženílek). Vyloučení: 1:1, bez využití. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Lederer, Blažek. Diváci: 5400 (vyprodáno): Stav série: 1:0.

Třinec: M. Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Polášek – M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek – L. Hudáček, Ciencala, Daňo – Helewka, P. Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenéři Moták a Országh

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Vráblík, Štencel – Gulaš, Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Harris, Ordoš – Kubík, Pech, Simon – Vopelka, Koláček, Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.