Mohli přepsat dějiny a stát se prvním týmem, který v extraligovém play off otočil nepříznivý stav 0:3 na 4:3. Ale nepovedlo se. Hokejisté Banes Motoru České Budějovice prohráli v sedmém čtvrtfinále play off v Třinci 0:2, celkově v sérii 3:4 a sezona pro ně skončila.

Masér Pavel Vlašic vede po sedmém duelu děkovačku při loučení hokejistů Banes Motoru s fanoušky a se sezonou. | Video: Deník/ Pavel Kortus

„Gratuluji soupeři k postupu do semifinále, dnes byl o gól lepší,“ sportovně uznal trenér Jihočechů Ladislav Čihák. „Nepovedlo se nám vstřelit branku, pak to je složité a nemůžete vyhrát. Utkání bylo celou dobu opatrné, v některých okamžicích měl Třinec trošičku navíc, ale my jsme vzdorovali a dobře jsme bránili. Bohužel jsme si nevytvářeli šance, abychom mohli skórovat. V tom byl Třinec lepší. Chtěl bych poděkovat klukům, že to za stavu 0:3 nevzdali a dotáhli to až do sedmého utkání. Poděkování patří i fanouškům, kteří za námi přijeli, i těm, kteří fandili v Budějovicích na náměstí. To je něco neskutečného. Jdeme dál,“ zdůraznil odhodlaně.

Jeho protějšek Zdeněk Moták ocenil i výkon českobudějovického týmu: „Musím poděkovat Motoru za skvělou sérii, vedenou v duchu fair play. Když jsem se díval na zápasy jiných sérií, tak tam byly mnohdy likvidační zákroky. Tato série byla vedená chlapsky, rytířsky, fair play, v duchu hokeje, který chtějí vidět jak fanoušci v Třinci, tak v Budějovicích a u televizních obrazovek,“ zdůraznil.

Série podle něj byla mimořádně vyrovnaná. „V prvních třech zápasech jsme byli výsledkově lepší, pak přišel pád až na dno a bylo těžké se z toho dostat zpět. Ta práce, kterou dnes hráči předvedli, byla vynikající, kvalitní, pracovali jsme celých šedesát minut. Ve třetí třetině jsme si vytvořili dostatečný tlak a příležitosti, abychom šli za tím jedním gólem, který byl rozhodující. Ráno jsme hráčům říkal, že potřebujeme na ledě dvacet jedna lidí na ledě a je jedno, kdo ten gól dá. Nakonec to byli hráči, kteří je obecně moc nedávají. Důležité je, že i hráči první a druhé pětky, kteří jsou zde od toho, aby branky dávali, převzali jinou roli poctivého a zodpovědného výkonu,“ zhodnotil sedmý čtvrtfinálový duel.