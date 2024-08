Oproti čtvrteční porážce s Finy (1:4) předvedli Jihočeši diametrálně lepší výkon. V první třetině renomovaného soupeře přehráli a vyhráli ji 2:0. Ve druhé byl Berlín lepší, ale na výborného Milana Kloučka v domácí brance si nepřišel, a pak už Motor dokázal navýšit skóre na 5:0, což znamenalo vítězství v turnaji. „Jsme strašně rádi, že jsme domácí turnaj vyhráli a těžký zápas zvládli,“ chválil si i trenér Ladislav Čihák.

Takové vítězství nad šampionem německé ligy má skutečně velkou hodnotu. „Soupeř má opravdu skvělé hráče. Dokázal otočit z 0:2 na 4:2 zápas s Oulu. Trošku nás uklidnilo, že jsme na začátku dali dva góly. Utkání jsme zvládli. Byly tam z naší strany dobré i o něco horší pasáže. Celkově jsem ale za takový výsledek hrozně rád a chtěl bych poděkovat klubu, že dokázal zorganizovat takhle hezký turnaj a sehnal tak skvělé soupeře, s jakými jsme se chtěli utkat. A třešničkou na dortu bylo, že jsme ho vyhráli,“ neskrýval náročný kouč spokojenost.

Zatímco v prvním utkání s Kärpätem bylo v obranné hře Motoru hodně okének, tentokrát to bylo podstatně lepší. „V první třetině nám ale soupeř také dost odjížděl do přečíslení. Nebylo to tak často jako s Oulu, ale hlavně mi vadilo, že to bylo na začátku zápasu. To musíme zlepšit,“ zdůrazní.

Perfektní výkon podal Milan Klouček v brance. Svůj tým několikrát výrazně podržel a nula na kontě mu rozhodně slušela. „Odchytal to skvěle, měl parádní zákroky. Je to mladý gólman a hlavně bych chtěl, aby mu to vydrželo. Výborně pracuje a jsem za něj rád,“ pochválil kouč brankáře za jeho bezchybný výkon.

Klouček si poradil i s nečekaně prudkou malou domů od svého spoluhráče Dána Olesena, kterou musel zlikvidovat ve třetí třetině. Byl to moment, který pobavil necelé tři tisícovky diváků a tak trochu i samotného trenéra. „Vypovídá to o tom, že byl Kloudy dneska dobře nachystaný,“ usmál se kouč.

Přestože se jedná stále pouze o přípravu, vyhrát trofej už v srpnu bylo lákavé a ve třetí třetině také českobudějovická střídačka začala počítat góly, kolik je jich potřeba k celkovému vítězství. „Ze začátku zápasu ne, protože do něj jdete s nějakým plánem. Ale pak už nám to v hlavě pochopitelně proběhlo,“ připustí kouč.

Trofejí, které by zkrášlily klubovou zasedačku, poslední dobou moc nepřibývalo. Tahle má hodnotu, přestože šlo pořád jen o přípravu. „I když to byl přípravný turnaj, tak je to hezké. Odehráli jsme dva dobré zápasy. Jeden se nám nepovedl, druhý povedl. Každé vítězství je krásné, ale jsme nohama na zemi a budeme pracovat dál. Čekají nás další zápasy a všechno směřujeme na osmnáctého září, kdy začíná extraliga,“ má Čihák zcela jasno.

Jediné, co mu přidělává vrásky na čele, je absence tří klíčových hráčů: obránce Jana Štencla a útočníků Jáchyma Kondelíka s Brantem Harrisem. „Štenclík má nalomenou kůstku v kotníku, tam uvidíme, na jak to bude dlouho. U Kondela to nebudu vůbec komentovat a Brant už s námi trénuje. Je to na dobré cestě a směřujeme to k tomu, aby stihl start extraligy. Ale není to potvrzené. Bohužel nám aktuálně chybí první dva centři,“ lituje.