Hokejisté Banes Motoru vyhráli ve 42. kole Tipsport extraligy po velice slušném výkonu před vyprodanou Budvar arénou nad Škodou Plzeň 4:3. Další zápas odehrají v neděli v Hradci Králové (16).

Kompletní pětice plzeňských hráčů i gólmana Samuel Hlavaj jen bezmocně přihlížejí, jak kotouč po akci Jáchyma Kondelíka končí v brance. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí branky se vrátil Hrachovina, po zdravotních problémech naskočili uzdravení obránce Pýcha a útočník Simon. Naopak stále chybí zraněný kapitán Gulaš. Hosté přijeli s okleštěnou sestavou jenom se šesti obránci a jedenácti útočníky.

Tak jednoznačně už Motor doma dlouho někoho nepřehrával. První třetinu vyhrál na střely na branku 21:4 (!), ale na góly jen 1:0. Domácí měli jednoznačně navrch, slibně vypadaly možnosti Přikryla a Harrise, ale prosadil se až v 18. min. důrazný Kondelík, když obkroužil Hlavajovu klec a protlačil kotouč za brankovou čáru.

O to samé se hned poté pokusil Harris, ale na slovenského gólmana tentokrát nevyzrál, podobně jako Pýcha střelou zblízka.

Obraz hry se příliš nezměnil ani v prostředním dějství, i když převaha domácích nebyla až tak drtivá jako v úvodní části. Druhý gól však přinesla. V přesilovce našel Kondelík nezištnou přihrávkou Harrise a ten z bezprostřední blízkosti neměl problém rozvlnit síťku.

Pak o sobě dali vědět také hosté. Jansovo sólo ještě zlikvidoval Hrachovina, na Holešinského svižnou střelu však už zareagovat nedokázal – 2:1.

Za pouhých jednačtyřicet vteřin už to ale naštěstí bylo zase o dva góly. Přečíslení dva na jednoho vyřešil milimetrovou přihrávkou Hanzl a přesnou koncovkou Valský. Poté přišel jeden z klíčových momentů zápasu, kdy Motor i díky výbornému Hrachovinovi ubránil přesilovku pět na tři.

Ve třetí třetině mohl definitivně rozhodnout Toman, jeho nájezd ještě Hlavaj kryl, ale na jemnou Kondelíkovu teč Štenclovy střely už reagovat nemohl.

Domácí si pak zbytečně nechali dát Jansou gól při vlastní přesilovce, při dlouhé plzeňské power play snížil na rozdíl jediného gólu bombou od modré Zámorský, ale tři body zůstaly doma.

Branky a nahrávky: 18. Kondelík (Štencel), 28. Harris (Kondelík, Simon), 34. Valský (M. Hanzl, Simon), 51. Kondelík (Štencel, Vráblík) – 33. Holešinský (Söderlund, Zámorský), 56. Jansa (Zámorský), 60. Zámorský (Söderlund). Vyloučení: 5:4, využití: 1:1, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Frodl, Zíka. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Pýcha – F. Přikryl, Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, M. Beránek – Valský, M. Hanzl, Simon – Koláček, Vopelka, Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Malák, Bučko, Laakso, Piskáček, Skok – Šiler, Mertl, Holešinský – Lev, Jansa, Schleiss – Matys, Benák, Söderlund – P. Straka, Soukup. Trenéři Kořínek a Bombic.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Byli jsme aktivnější. Ve druhé třetině přišla pětiminutová pasáž, kdy měla Plzeň navrch. Důležitým momentem zápasu byl náš gól na 3:1. Utkání jsme pak měli pod kontrolou až na závěrečnou pětiminutovku, která znovu vypovídala o naší určité herní nevyspělosti. Naše výhra ale byla zasloužená.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme špatný vstup do utkání, hráli jsme ustrašeně a měli jsme špatný pohyb. Moc se to nezlepšilo ani ve druhé třetině. Pomohl nám kontaktní gól, ale brzy jsme zase inkasovali. Ve třetí třetině domácí odskočili, nám se sice povedlo snížit, ale už to byla křeč. Motor vyhrál zaslouženě.“