To byl husarský kousek. Hokejisté Banes Motoru porazili ve 40. kole Tipsport extraligy druhý celek tabulky Spartu Praha 5:3 a nad svým soupeřem zvítězili poprvé v sezoně. Další zápas odehrají v neděli v Olomouci (17).

Martin Beránek z této šance nastřelil jen tyč branky sparťanského gólmana Josefa Kořenáře. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí sestavy se vrátil uzdravený útočník Hanzl, který nahradil Simona. V týmu hostí už se alespoň na střídačku posadil po těžkém zranění krku v roli druhého gólmana písecký rodák Jakub Kovář.

Před vyprodanou halou Motor do utkání asi hůř vstoupit nemohl a po pouhých čtrnácti vteřinách prohrával. Domácí první formace začátek dokonale zaspala, Chlapík zakončil svou akci do tyče a Buchtele pohodlně vrátil kotouč do odkryté branky – 0:1.

Vyrovnat mohl Beránek, leč nastřelil jen tyč. Na druhé straně pak Hrachovina skvělým zákrokem vychytal gólovku Formana. Ve 13. min. se však Sparta přece jen dočkala. Domácí propadli v útočném pásmu a po rychlé akci Chlapíka podruhé usměrnil kotouč do českobudějovické sítě Němeček.

Ani ne po třech minutách druhé části hry však bylo vyrovnáno. Nejprve se v přesilovce pět na tři prosadil důrazný Ordoš a vyrovnal Harris dokonalou tečí Kachyňovy výzvy.

Jenže stačilo zbytečné vyloučení Valského a Chlapík pohotovou střelou vrátil Spartě vedení. Druhá třetina však patřila Motoru a brzy bylo zase vyrovnáno, když pár centimetrů za brankovou čáru protlačil kotouč Ordoš. A to ještě Kondelík záhy nastřelil břevno. Na střely na branku vyhráli Jihočeši druhou třetinu jednoznačně 18:6, na góly 3:1.

Třetí třetina už zase ale patřila Spartě. Hauserovu gólovku bravurně zlikvidoval Hrachovina. Tentýž hráč pak nastřelil boční tyč. V pravý okamžik ale pozvedl prapor kapitán Motoru Milan Gulaš, projel celé kluziště a protlačil kotouč až za Kořenáře – 4:3.

Závěr byl ale dramatický. Dvě minuty před koncem hosté odvolali gólmana. Před Hrachovinou bylo pořádně horko, ale cennou výhru Motor ubránil a navíc do prázdné branky pečetil na konečných 5:3 Ordoš a završil tak hatrrick.

Branky a nahrávky: 21. Ordoš (Kubík, Gulaš), 23. Harris (Kachyňa, M. Beránek), 32. Ordoš (Kondelík, Gulaš), 49. Gulaš (Kachyňa, Hrachovina), 60. Ordoš – 1. Buchtele (Chlapík, Horák), 13. D. Němeček (Chlapík, Buchtele), 27. Chlapík (Kempný). Vyloučení: 2:4, využití: 1:1. Rozhodčí: Šír, Obadal – Zíka, Axman. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Motor: Hrachovina – Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Vráblík – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, M. Beránek – Valský, Vopelka, F. Přikryl – Koláček, M. Hanzl, Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Sparta: Kořenář – Mikliš, Krejčík, Moravčík, Kempný, Irving, D. Němeček, Mozík – Chlapík, Horák, Buchtele – Řepík, Sobotka, Forman – P. Kousal, O. Najman, Konečný – Hauser, Mužík, Ton. Trenéři Gross a Hořava.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Poznamenal nás rychle inkasovaný gól. V první třetině jsme vůbec nestačili intenzitě hry Sparty a byli jsme rádi, že byl stav pouze 0:2. Zlomovým momentem bylo, že se nám rychle podařilo dát ve druhé třetiny dva vyrovnávací góly. Naše hra se zlepšila a po dlouhé době jsem viděl na hráčích chuť prát se v soubojích tak, jak si představujeme. Druhá třetina byla z naší strany velice dobrá. Ve třetí třetině měla Sparta silnou desetiminutovka a rozhodla individuální akce Milana Gulaše, Bojovností jsme si v závěru došli pro tři body.“

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluji soupeři k vítězství. Začali jsme velmi dobře, dali jsme gól hned z prvního střídání a začátek utkání se nám povedl po dlouhé době a solidně jsme zvládli první třetinu. Ve druhé jsme ale udělali zbytečný faul, šli jsme do tří a vrátili soupeře do hry. Celou druhou třetinu jsme tahali za kratší konec. Soupeř vyrovnal na 3:3 a začínalo se zase od nuly. Deset minut třetí třetiny jsme zvládli slušně, ale pak rozhodla individuální akce, kdy domácí hráč jede od vlastní modré čáry. To se prostě nemůže stát.“