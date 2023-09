Potvrdili, že jim start do letošní sezony vyšel na výbornou. Hokejisté Banes Motoru České Budějovice udolali doma Hradec Králové 2:1 v prodloužení, připsali si třetí vítězství v řadě a v tabulce Tipsport extraligy jim patří slušivá pátá příčka. Ve středu je čeká duel na ledě brněnské Komety (18), která naopak na svůj první letošní bod stále čeká.

Závěrečná děkovačka hokejistů Banes Motoru po výhře nad Hradcem Králové. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Stejně jako před týdnem doma s Olomoucí nebo v pátek v Plzni to byl především boj o každý centimetr ledu. Jihočeši však ukazují, že tyto bitvy, kdy rozhodují maličkosti, dokáží zvládat. „Navázali jsme na houževnatý a pracovitý výkon z Plzně. Byli jsme nachystaní hlavně na defenzivní věci,“ přikývne asistent trenéra Motoru Čiháka Jiří Hanzlík.

Nerozhodný stav po šedesáti minutách zhruba odpovídal tomu, co se na ledě odehrávalo, i když hosté vyrovnávali až minutu před koncem. „Ve druhé třetině jsme měli slabší pasáž, kdy nás soupeř přesilovkami a vyhranými vhazováními dostal trochu pod tlak. Ve třetí části hosté prohrávali o gól a tlačili. Vypracovali si šance a v některých momentech jsme měli i štěstí. Minutu před koncem jsme udělali chybu a Hradec vyrovnal,“ okomentoval asistent průběh zápasu.

Prodloužení mělo dost kuriózní průběh. Domácímu Janu Ordošovi praskl nůž u brusle v momentu, kdy byl za soupeřovou brankou. Doslova šmajdal na střídačku, hosté zkusili znásobit svou výhodu, odvolali gólmana a poslali do hry čtvrtého bruslaře. Jenže kotouče se zmocnil domácí Adam Kubík a střelou přes celé hřiště rozhodl. „Takový gól jsem ještě asi neviděl,“ usmál se Hanzlík, „Za pracovitost a houževnatost si tým zaslouží velkou pochvalu. Ze začátku sezony to asi není nějaká velká hokejová krása, ale z trenérského hlediska je přístup hráčů výborný,“ ocenil.

Banes Motor slaví třetí vítězství v řadě, Hradec přetlačil v prodloužení

Svůj první gól v sezoně dal vyhlášený kanonýr a kapitán týmu Milan Gulaš. „Milan je střelec, který celý život bodoval. Pro střelce je samozřejmě důležité, aby dávali góly a měli sebevědomí. Ale on už týmu přispívá i něčím úplně jiným. Hraje výborně,“ ocenil Hanzlík kapitánův přínos pro mužstvo.

Hosté nakonec bod brali, což potvrdil i hradecký asistent trenéra Tomáš Hamara. „Jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do prodloužení,“ potvrdil. „Měli jsme zase špatný nástup do utkání. V první třetině nám chyběl pohyb, Budějovice nás tlačily, přehrávaly nás v soubojích. Ve druhé třetině jsme se do toho dostali díky výborně ubráněným oslabením, to nás trošku nakoplo. V poslední třetině už jsme si vytvářeli šance, které jsme bohužel neproměnili. Až na konci při power play, kdy jsme to tam vyloženě dotlačili. V prodloužení, protože jsme minule neuhráli nájezdy, tak jsme to zkusili na riziko, ale bohužel nám to nevyšlo,“ zhodnotil utkání.

K power play by prý jeho tým sáhl, i kdyby neměl Ordoš problém s bruslí. „Měli jsme připravený plán, že když budeme silní na kotouči, tak to zkusíme. Minule nám nevyšly nájezdy, tak jsme chtěli něco změnit. I díky třetí třetině, kdy jsme zlepšili pohyb a byli jsme víc na kotouči, tak jsme si na to věřili,“ připustil Hamara.