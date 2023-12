Hokejoví junioři Banes Motoru České Budějovice nevstoupili do nadstavbové extraligové skupiny o účast v play off pravou nohou. Po dvou porážkách na ledě soupeřů prohráli i poprvé doma s Přerovem 2:3.

Přerovský Matěj Halík překonává z trestného střílení gólmana juniorů Banes Motoru Matyáše Maříka. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeši přitom měli navrch, houževnatého soupeře přestříleli, ale doplatili na špatnou koncovku, nedisciplinovanost a na některé sporné výroky rozhodčích. „Byl to těžký zápas se špatným koncem,“ posteskne se asistent trenéra Skuhrovce Arpád Györi. „Neměli jsme dobrý vstup do utkání a celý zápas pak byl ovlivněn našimi vyloučeními. Udělali jsme nějaké fauly a také rozhodčí do toho trochu zasáhli. Nebyli jsme schopni dostat se do tlaku do branky. Navíc nás vždycky srazily inkasované góly a byli jsme jako pod dekou. Až ve třetí třetině jsme soupeře přitlačili, ale bohužel nedáváme branky a nejsme schopni se zvednout. To je teď největší problém, na kterém musíme zapracovat,“ dobře ví.

Motoru o pouhé tři bodíky unikl postup do skupiny o umístění v play off, kde nejlepší osmička může hrát prakticky úplně v klidu. Systém soutěže je takový, že se všechny body smazaly a začíná se znovu od nuly. Ze skupiny o účast v play off si nejlepší čtyřka zajistí postup do předkola vyřazovacích bojů, ale hlavně poslední tým přímo sestoupí do první ligy.