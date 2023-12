Problém je v tom, že v nadstavbové části začaly všechny celky znovu od nuly a poslední celek z osmičlenné skupiny sestoupí přímo do první ligy. Vážnost situace si v klubu dobře uvědomují. Kromě trenérského tria se na střídačku postavil i sportovní manažer mládeže Motoru Václav Nedorost. Ani jeho přítomnost však mužstvu k bodům nepomohla.

„Byl to těžký zápas. Celkem dobře jsme do něj vstoupili, ale bohužel jsme zase prohrávali, což se nám stalo už poněkolikáté za sebou,“ posteskl si asistent trenéra Arpád Györi. „Nesložili jsme zbraně, ale po několika individuálních chybách jsme zase dostali soupeře na koně. Snažili jsme se, dotahovali, ale vyrovnat se nám ani jednou nepodařilo, což je hrozná škoda. Bohužel to takhle není první zápas, kluci to začínají mít v hlavách a není to pro nás jednoduché. Potřebujeme se v dalších utkáních dostat do vedení a hrát trochu víc v klidu,“ přeje si.

Po druhé třetině vystřídal v brance Matyáše Maříka Štěpán Maleček. Podle Györiho to však nebylo z výkonnostních důvodů. „Měl to být impulz. Zkoušeli jsme všechno možné. Kluci makali až do konce, ale jsme zase bez bodu,“ lituje.

Po velice slušně vydařené první fázi sezony teď přišel málo čekaný propad. „Sami nevíme, co se stalo,“ kroutí Györi hlavou. „Dlouho jsme bojovali o postup do první čtyřky. Pár zápasů nám nevyšlo, ale ani bych neřekl herně, jenže ze hry nás dostaly individuální chyby. Teď už je to hodně o psychice. Proti Plzni jsme věřili, že tři body uděláme, ale zase je nemáme.“

Kromě tvrdé práce se trenéři rozhlížejí také po případných posilách. „Řešíme to na všech frontách,“ přikývne. „Ale nemohu říct, že by naši kluci nepracovali. Snažíme se je připravit tak, aby především hlavy měli víc v klidu. Potřebujeme už vyhrát, aby nás to trochu posunulo,“ věří.

Nejbližší zápas odehraje českobudějovická juniorka ve čtvrtek ve Zlíně.