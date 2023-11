Jeden z nejlepších výkonů v letošní sezoně podali hokejisté Banes Motoru České Budějovice a nad Kometou Brno vyhráli 5:2. Tipsport extraliga má nyní reprezentační přestávku, kterou Jihočeši stráví na osmém místě tabulky. Další zápas odehrají v neděli 19. listopadu doma s Mladou Boleslaví (17).

Gólman Jan Strmeň byl hrdinou duelu s Kometou. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jihočeši hráli skutečně velmi dobře a pro tříbodový zisk kráčeli od úvodních minut. „Chtěli jsme do utkání dobře vstoupit, což se nám i podařilo,“ souhlasí i trenér Ladislav Čihák. „Měli jsme dobrý pohyb a celkově nám utkání sedlo. Konečně jsme dali góly. Byly to tzv. špinavé góly, ale takové v dnešním hokeji padají. Obranné systémy jsou tak propracované, že je těžké dávat nějaké hezké branky. Jsem rád, že nám to konečně vyšlo,“ ulevil si.

Jeho tým vedl už 4:0 a malinká komplikace přišla až v závěru, kdy soupeř snížil na dvoubrankový rozdíl. „Gól na 4:1 byly taková malinká kaňka, která nás trošičku vypnula a soupeře dostala na koně. Snížil na 4:2 a s námi to trochu zamávalo. Ale je to pochopitelné, protože kluci utkání chtěli urvat. Naštěstí jsme se s tím poprali a konečně jsme si pomohli i přesilovkou. Skvěle zachytal Honza Strmeň. Jsme rádi, že jsme to před pauzou urvali s Kometou, která stoupá vzhůru a sbírá body. O reprezentační přestávce se nám bude lépe pracovat,“ spokojeně konstatoval.

Velký zápas opět odchytal Jan Strmeň, jenž letos dostal v extralize příležitost od začátku zápasu teprve potřetí, ale pokaždé dovedl svůj tým k vítězství. Tentokrát se blýskl hlavně ekvilibristickým kouskem, když hokejkou na poslední chvíli vyrazil kotouč mířící pod horní tyčku jeho branky. „Gólmany nasazujeme podle aktuální situace a hodně o tom s nimi komunikujeme,“ uvedl Čihák ke střídání v brankovišti.

Motor podal výborný výkon, pěti góly sestřelil Kometu a zaslouženě má tři body

Motor zahrál dobře, ale jeho problémem je nestabilita výkonů. A také velký rozdíl v zápasech doma a venku. Zatímco v Budvar aréně Motor vyšel pouze jednou bodově naprázdno, venku z osmi pokusů zvítězil jen dvakrát. „Jeden faktor je, že z Budějovic je na všechny strany náročné cestování. Tím hráče neomlouvám, s tím se musí poprat. Faktem je, že venkovní zápasy nám prostě nejdou. Bavíme se o tom, snažíme se na ně připravit a zapracovat. Není možné, abychom sbírali body jenom doma.

Trenér Komety Jaroslav Modrý se vrátil domů na jih Čech, ale návrat mu velkou radost neudělal. „Neměli jsme dobrou energii a tahali jsme za kratší konec. Neměli jsme dobrý začátek, ale přesto jsme si vytvořili nějaké šance a pokud bychom dali kontaktní gól, tak věřím, že by utkání mohlo vypadat jinak. Domácí podržel v důležitých momentech gólman. Nebyli jsme produktivní, naopak soupeř dával špinavé góly z předbrankového prostoru, kde jsme nebyli dost silní. Ke konci jsme zvedli energii, dali dva góly zápas alespoň zdramatizovali, ale bylo to už pozdě a málo,“ zhodnotil utkání.