Neprožili povedený večer. Hokejisté Banes Motoru prohráli ve středu v Brně na Kometě po hodně rozpačitém výkonu jednoznačně 0:4. Možnost nápravy budou mít již v pátek, když v šestém kole Tipsport extraligy budou hostit Vítkovice (17:30).

Hokejisté Banes Motoru v Brně neuspěli. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Karty přitom pro Jihočechy nebyly rozdány vůbec špatně. Kometa v prvních čtyřech kolech letošního ročníku nebodovala, situace v klubu je dost napjatá a v první třetině to bylo na ledě znát.

Navrch měli hosté, drželi se více na puku, ale chyběl jim větší drajv. „Říkám tomu, že jsme utkání nějak rozehráli. První třetina byla vyrovnaná, když přimhouříme oči,“ říká asistent trenéra Motoru Jiří Hanzlík.

Jenže do druhé třetiny jako by nastoupil v domácích dresech úplně jiný tým, soupeře naprosto jednoznačně přehrával a třemi góly ve druhé třetině rozhodl o svém vítězství. „Od druhé třetiny existovalo na ledě jenom jedno mužstvo, které to druhé převyšovalo ve všech aspektech, jaké hokej má: kondičních, dovednostních, technických i taktických. Bohužel jsme to nebyli my,“ smutně konstatoval.

Hrubě nepovedená druhá třetina rozhodla, Banes Motor se vrací z Brna s prázdnou

Ráz druhé třetině dalo hned první střídání. „Soupeř nás na delší dobu zatlačil. Šla tam druhá lajna, ale bylo to stejné. Nejvíc mě mrzí, že na to nejsme vůbec schopni zareagovat a změnit ten průběh. Když pominu výsledek, tak jde o to, co jsme na ledě předvedli. Prohrávali jsme osobní souboje, neměli jsme odražené puky, všude jsme byli druzí. Je to asi spíš otázka pro hráče, proč tomu takhle bylo. Přitom na tréninku mužstvo vypadalo velice dobře a první třetina také nebyla špatná. A pak přijde takový sešup. Nějaké měřítko sneslo jen pár jednotlivců,“ kroutil hlavou.

Z Jihočecha na střídačce Komety Jaroslava Modrého sálala po utkání velká úleva. Jeho tým konečně bodoval a navíc po velice slušném výkonu. „Výborně zachytal gólman Furch a kluci konečně mohli věřit tomu, co jsme si připravili. Ověřili jsme si, že to funguje a udělali jsme dobrý krok. Ale ani bych neřekl, že první body jsou velká úleva,“ namítl. „Spíš mě těší, že kluci věří cestě, kterou jsme nastolili. Když budeme takhle pokračovat, tak body přijdou,“ je přesvědčen.

Modrý se po třetím kole posunul z role asistenta do pozice hlavního kouče, v níž nahradil rezignujícího Patrika Martince. „S majitelem klubu Liborem Zábranským jsem o tom nemluvil. Řekl mi jen, ať pracuju, tak si dělám svoji práci a o věci, které nemůžu ovlivnit, se nestarám,“ zdůraznil.