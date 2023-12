Ve 31. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice v Brně nad Kometou ve výborném utkání 5:2 a bodovali už v šestém duelu v řadě. Letošní kalendářní rok uzavřou sobotním střetnutím s Vítkovicemi (17).

Jan Strmeň se v Brně postavil do branky Banes Motoru a vedl si výborně. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do hostující branky se tentokrát postavil Strmeň (vedl si znamenitě) a po jednozápasovém trestu se do hry vrátil obránce Gulaši. Na marodce zůstávají nemocný obránce Doudera a trio útočníků Pech, Hanzl a Vopelka. Domácí se museli obejít bez prvního gólmana Furcha, kterého nahradil Lukeš, ale zápas nedochytal.

Úvodní třetina sice nepřinesla žádný gól a nabídla jediné vyloučení na straně Komety, ale zaplněná hala se rozhodně nenudila.

Zajímavý byl už samotný začátek. Úvodních 6:47 minut se odehrálo bez jediného přerušení, což aspiruje na jeden z rekordů extraligy.

Lépe začalo Brno. Marcinko se ocitl v ideální palebné pozici, Strmeňovu branku však naštěstí minul. Ještě větší možnost měl o chvilku později Zaťovič, jeho pokus o blafák však českobudějovický gólman famózně vystihl.

Úplně největší domácí šanci Komety v první třetině však měl Američan Moses. První střelu nasměroval do brankové konstrukce, dorážku pak skvěle zlikvidoval Strmeň, který se na brankové čáře natáhl jako skládací metr.

Pak o sobě začali dávat vědět také Jihočeši. Beránek i Gulaš rozvlnili síť pouze z boku, Kachyňova v ideální palebné pozici bohužel kotouč přeskočil hokejku.

Nejblíže gólu byl Dominik Simon, jenž se uvolnil v útočném pásmu, zamířil, leč Lukešovu branku těsně minul. Střelu po pohledné kombinaci po ose Gulaš – Harris pak domácí gólman efektně skryl ve své lapačce.

Ve druhé části se ale začaly dít věci a ve 27. minutě vedli Jihočeši 3:0, když tři branky nastříleli během pouhých tří minut. Nejprve po pasu Kachyni zamířil přesně k tyči Beránek, poté vymetl horní růžek domácí klece přesnou střelu Kubík a třetí gól přidal utěšenou střelou z těžkého úhlu Harris.

Jenže vyhráno ještě nebylo, protože domácí vrátil rychlým gólem na 1:3 do hry obránce Kučeřík a pak Kometa hosty pořádně zmáčkla. Strmeň však svůj tým podržel a podobně i na druhé straně Kavan, jenž chytil jistý gól po nájezdu dvojice Gulaš – Harris.

Do třetí třetiny vstoupila Kometa náporem. Strmeň kryl gólovku Pospíšila, podržel svůj tým při přesilovce soupeře a v lapačce skryl i další vyloženou šanci Okála. Jenže další šanci Okála už nedokázal zabránit ani on a bylo to 2:3.

Definitivní rozhodnutí přišlo tři minuty před koncem na druhé straně. Kavan vůbec neodhadl situaci, netakticky vyjel, Přikryl si ho lehce obhodil a do prázdné branky dal pohodlně a zkušeně na 2:4. Úplně poslední slovo pak měl obránce hostí Kachyňa, který při power play soupeře zvýšil na konečných 2:5.

Branky a nahrávky: 29. Kučeřík (Cingel, Holland), 50. Okál (P. Holík, Lintuniemi) – 24. M. Beránek (Kachyňa), 26. Kubík (Ordoš), 27. Harris (Gulaš), 57. F. Přikry (Simon)l, 59. Kachyňa (F. Přikryl, Valský). Vyloučení: 2:4, bez využití. Rozhodčí: Kika, Vrba – Hlavatý, Rožánek. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Kometa: Št. Lukeš (27. Kavan) – Lintuniemi, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Flek, Kollár, Zaťovič – Kos, Marcinko, Kr. Pospíšil – Moses, Cingel, Kohout – A. Zbořil, P. Holík, Okál. Trenéři Modrý, Otoupalík a Horáček.

Motor: Strmeň – Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Pýcha, Štich – Ordoš, Kondelík, Kubík – Gulaš, Harris, M. Beránek – Valský, F. Přikryl, Simon – Koláček, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Jaroslav Modrý (Kometa): "Utkání se hrálo v parádní atmosféře. Výborně jsme do něj vstoupili, ale nebyli jsme za to odměněni. Chybí nám lepší produktivita. Ve druhé třetině nám to tam napadalo a pak jsme to honili až na poslední chvíli. Blahopřeji soupeři k vítězství."

Ladislav Čihák (Motor): "Věděli jsme, že Kometa nemá dobrou sérii a od začátku do toho šlápne. První deset minut jsme také byli horší v napadání a osobních soubojích. Povedla se nám druhá třetina, kdy nám tam napadaly tři góly a uklidnili jsme se. Domácí pak snížili a definitivně rozhodl náš čtvrtý gól po chybce mladého soupeře, na kterou má ale nárok. Jsme rádi, že jsme utkání uhráli, ale musíme se z něj také poučit a v případě takovéhp vedení si počínat bezpečněji a zodpovědněji.