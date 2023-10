Odehráli velmi dobrý zápas, za svůj výkon se rozhodně stydět nemusejí, přesto nakonec odešli těsně poraženi. Hokejisté Banes Motoru prohráli v Tipsport extralize v Litvínově 3:4, v tabulce klesli na pátou příčku a nyní je čeká víkendový domácí dvojzápas: v pátek hostí Karlovy Vary (17:30), v neděli mistrovský Třinec (17).

Litvínov v dalším extraligovém pokračování doma hostil České Budějovice. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Chemici jsou rozjetí a v neděli vyhráli už osmý duel v řadě. Ale Jihočeši je mohli přibrzdit v rozletu. Chybělo k tomu skutečně jen málo. Klíčovou pro vývoj utkání byla hned první třetina, kterou domácí vyhráli 2:0. „První třetina nám nevyšla. Litvínov má formu a hraje nahoře. Ale my jsme udělali dvě chyby, ze kterých jsme dostali dva góly,“ konstatuje českobudějovický trenér Ladislav Čihák. „Ale i v úvodní třetině jsme mohli korigovat. Měli jsme šance, Milan Gulaš nastřelil břevno, bohužel jsme ale gól nedali,“ dodá.

Do druhého dějství stáhla hostující střídačka hru jen na tři formace. Dvakrát se Motor dokázal přiblížit soupeři na rozdíl jediného gólu, ale pokaždé hned zase inkasoval. Podruhé to bylo dokonce po neuvěřitelných čtyřech vteřinách. „Zredukovali jsme sestavu, ve druhé a třetí třetině jsme měli dobrý pohyb a vytvářeli jsme si šance. Průšvih byl v tom, že pokaždé, když jsme dali gól, tak jsme hned inkasovali. Byly to individuální chyby, které se nesmí stávat,“ zlobil se.

Jihočeši bojovali, v závěrečném dějství dal do třetice kontaktní gól kapitán Gulaš, ale vyrovnat se jeho týmu nepodařilo. „Ale líbilo se mi, že jsme to nezabalili a hrabali až do konce. Ukázali jsme tvář. Člověk se nechce smířit s prohrami, máme ze zápasu nula bodů. Prohra vždycky mrzí, ale mužstvo ukázalo, že je na něj spoleh a o výsledek se je ochotné poprat. Prohru chceme napravit hned v pátek s Karlovými Vary a na ten zápas se dobře připravíme,“ ujistí. „Věřím, že pokud budeme takhle pracovat a makat, tak budeme body sbírat,“ je přesvědčen.

Zužování sestavy na tři útoky trochu nečekaně odnesla zkušená řada Lukáše Pecha s křídly Dominikem Simonem a Martinem Hanzlem. „Bylo to moje rozhodnutí,“ nechtěl to Čihák více rozebírat.

Pozitivní bezpochyby je, že mají trenéři k dispozici kompletní kádr a marodka je zcela prázdná. „Je to super, že jsou kluci zdraví, za to jsem rád. Hlavně ať to vydrží co nejdéle,“ přikývne.

Trojice mladých útočníků Chlubna, Koláček a Toman tak v případě menšího vytížení v extralize vypomáhá v prvoligových Litoměřicích. „Vždycky jsem byl zvyklý takhle pracovat, že jsem posílal hráče hrát zápasy. Nevadí mi, když budou hrát tři utkání v týdnu. Na druhou stranu mě těší, že nám Litoměřice vycházejí vstříc. Je s nimi skvělá dohoda. Mají zájem o naše hráče, a pokud oni na to mají a trenér je s nimi spokojený, tak je dobře, že tam mohou hrát,“ ujistí Ladislav Čihák.