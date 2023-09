Nový ročník hokejové Tipsport extraligy je tady. Banes Motor čeká v pátek premiéra v Praze na Spartě (18:30), v neděli bude hostit Olomouc (17). Trenér Ladislav Čihák věří, že jeho tým může být na ledě jednoho z největších favoritů soutěže úspěšný.

Trenér Banes Motoru Ladislav Čihák. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jste připraveni a natěšeni na start sezony?

Jsme.

Když jste v dubnu vstupovali do dlouhé letní přípravy, tak jste si představovali, že takhle budete den před prvním zápasem připraveni?

To ukáže až samotný zápas. Hráči i realizační tým jsme udělali maximum, abychom byli stoprocentně připraveni.

Jak už jste se několikrát zmínil, příprava proběhla přesně podle plánu?

Přesně tak. Jenom jsme tam měli nějaká zranění, ale to postihne každého.

Co vám naznačily přípravné zápasy?

Neviděl jsem tam nějaký extra problém, že bychom třeba nevyužívali šance. Máme kluky, kteří umí dát gól, pokud dělají to, co mají. V přípravě jsme museli zapracovat na naší hře v obranném pásmu. V tom vidím velký posun. Na trénincích jsme hodně pracovali, ale skutečně až mistrovský zápas ukáže, jak na tom ve skutečnosti jsme. To je jediná prověrka, která je stoprocentně vypovídající.

Co by mohlo platit na Spartu v úvodním duelu sezony?

Máme k dispozici videozáznamy ze všech jejích přípravných zápasů. Když to řeknu jednoduše, tak za mě je to nejlepší tým extraligy. Patří mezi dva celky, které by podle papírových předpokladů měly být ve finále. Je to komplexní tým. Má skvělé gólmany, výbornou obranu i velmi silné útočníky. V mých očích je to aktuálně nejlepší mužstvo soutěže.

S Pražany jste se střetli v přípravném duelu v Milevsku, sehráli s nimi vyrovnanou partii a prohráli až gólem v závěru zápasu 1:2. Co vám toto utkání ukázalo směrem k extralize?

Ukázalo nám, že jsme za mě narazili na nejlepší tým extraligy a sehráli jsme s ním vyrovnaný zápas. Ukázalo, že dokážeme dobře bruslit a celých šedesát minut jsme byli schopni se soupeřem držet krok. Vypracovali jsme si několik šancí, a když se to sejde, tak i takového protivníka jsme schopni porazit. Víme na koho jdeme a musíme se dobře nachystat. Pokud do zápasu vstoupíme stejně jako v přípravě v Milevsku, tak by to mohl být z naší strany dobře podaný výkon.

Začínáte venku na ledě jednoho z favoritů celé soutěže. Berete to tak, že na losu až tolik nezáleží a stejně se musíte potkat se všemi soupeři?

Je to jedno. Na losu nezáleží.

Na marodce zůstávají obránci Vráblík se Štichem?

Ano. Nejsou k dispozici, ale ve spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty a kondičním trenérem intenzivně pracujeme na tom, aby byli co nejdříve zpátky na ledě a připojili se k týmu.

V případě Lukáše Pecha existuje varianta, že by proti Spartě naskočil?

To je interní záležitost.