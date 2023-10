V předehrávce 8. kola Tipsport extraligy prohráli hokejisté Banes Motoru s Libercem 3:4 v prodloužení a letos poprvé našli doma přemožitele. Další zápas odehrají v neděli v Litvínově (17:30).

Po dorážce Lukáše Pecha (v modrém) padl vedoucí gól Motoru v utkání s Libercem. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí sestavy se vrátili uzdravení Štich, Simon a Hanzl. Chyběl naopak distancovaný Beránek a místo v sestavě nezbylo na Kachyňu s Chlubnou.

Vyrovnaná první třetina nabídla hokej ve svižném tempu, ale šance se rodily jen pozvolna. Zatímco v úvodu zápasu byli o něco aktivnější Severočeši, později převzal otěže hry Motor a v samotném závěru třetiny se dočkal také vedoucího gólu.

Ostřílená matador Lukáš Pech se protáhl až před gólmana Hreháka, na první pokus ho nepřekonal, ale dorážku si srazil do vlastní sítě obránce Dvořák – 1:0.

„Z naší strany to byla slušná první třetina, je ale potřeba více důrazu v obranném pásmu a lepší komunikace. Zaplaťpánbůh za gól do šatny,“ zhodnotil úvodní dějství sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Jenže ve druhé části se nehrálo ani tři minuty a vedl Liberec. Nejprve se proháčkoval do útočného třetiny domácích Melancon, posunul kotouč Hawrylukovi a ten z ideální pozice prostřelil Hrachovinu.

O chvilku později si vybral gólman Jihočechů snad první slabší chvilku v sezoně, když ho z těžkého úhlu po ledě nachytal Vlach – 1:2.

Otřesená domácí střídačka reagovala oddechovým časem, jenže v polovině zápasu schoval liberecký kapitán Birner svůj švih za obránce Štencla a rázem to bylo už 1:3.

Jihočeši se pak probrali, v přesilovce pět na tři se báječnou bombou z voleje trefil pro změnu jejich kapitán Gulaš, snížil na 2:3 a vyrovnání pak doslova viselo ve vzduchu.

„Nebyla to od nás dobrá třetina. Nesoustředěnost nás stála tři góly. Naštěstí jsme sehráli parádně přesilovku pět na tři, která nás vrátila do zápasu,“ glosoval Novotný druhou třetinu.

V závěrečné části to bylo dobývání pevné obrany soupeře. Dlouho bez vážnějšího úspěchu. Až se v 53. min. v další početní výhodě náramně z první ostrostřelec Motoru Kubík a bylo srovnáno.

O bodu navíc tak muselo rozhodnout až prodloužení, které trvalo jen něco málo přes půl minuty. Rozhodčí pustili sporný zákrok na domácího Douderu a Filippi dorážkou po akci Flynna zajistil hostím vítězství.

Branky a nahrávky: 20. Pech, 35. Gulaš (Kubík, Simon), 53. Kubík (Pýcha, Gulaš) – 22. Hawryluk (Melancon, A. Najman), 23. J. Vlach (Šír), 30. Birner, 61. Filippi (Flynn). Vyloučení: 2:4, využití: 2:0. Rozhodčí: Šindel, L. Květoň – Svoboda, Zíka. Diváci: 5534.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera, Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, F. Přikryl, Simon – Valský, Pech, M. Hanzl – Koláček, Vopelka, Toman. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Liberec: Hrenák – Budík, McCoshen, Melancon, M. Ivan, Knot, J. Dvořák, T. Galvas – Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský – Hawrluk, Bulíř, Birner – Flynn, A. Najman, Pérez – Kelly Klíma, Šír, J, Vlach. Trenéři Pešán, J. Kudrna a Žabka.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Nám se jednoznačně nepovedla druhá třetina. Jenom díky tomu, že jsme si pomohli přesilovkami a dobrým pohybem ve třetí třetině. Takhle bychom se ale chtěli prezentovat po celý zápas. Bod je pro nás zlatý. První třetinu jsme dohrávali hodně laxně, neměli jsme pohyb a důraz. Naše hra se mi vůbec nelíbila. Se druhou třetinou jsem byl extrémně nespokojený. Ale zase klobouk dolů, jak za to kluci vzali a pomohli si v přesilovkách. Vrátili jsme se do zápasu a škoda, že jsme se nemohli poprat o ten bod navíc. Prodloužení nechám bez komentáře.“

Boris Žabka (Liberec): „Jsme rádi za body, protože to nebyl jednoduchý zápas. Po bodově a gólově nevydařených zápasech potřebujeme každý bodík. Neměli jsme ideální vstup do utkání, chyběl nám pohyb a důraz. Ve druhé třetině jsme soupeři odskočili, ale sami jsme si to zkomplikovali, když jsme dostali góly v oslabení po faulech nefaulech. V prodloužení jsme byli šťastnější.“