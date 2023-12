Jeho jméno bylo největším překvapením nominace české hokejové reprezentace pro nadcházející Švýcarské hry. Urostlý obránce Banes Motoru České Budějovice Mikuláš Hovorka (22 let) si o dres národního týmu řekl výbornými výkony v extralize. Ještě před reprezentační akcí čeká jeho tým náročný extraligový dvojzápas. V pátek nastoupí v Pardubicích (18), v neděli v Praze na Spartě (16).

Mikuláše Hovorku čeká reprezentační debut. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Považujete nominaci do národního týmu za největší počin ve své dosavadní hokejové kariéře?

Určitě. Je to nejvíc, co jsem zatím dosáhl.

Měl jste v mládí sen, že byste si zahrál za reprezentaci?

Takové sny má asi každý mladý hokejista. Samozřejmě jsem toužil zahrát si za reprezentaci a je paráda, že mi to teď vyšlo.

Přišlo to asi rychleji, než jste mohl doufat, protože loni jste bojoval o samotné místo v základní sestavě Motoru.

Vůbec mě nenapadlo, že bych při své druhé sezoně v extralize mohl jet na reprezentační sraz. Jsem za to strašně moc rád a těším se.

Zaznamenal jste, že se na jednom vašem tréninku byl podívat reprezentační trenér Radim Rulík?

Vím o tom, že tady byl. Vůbec jsem ale nepřemýšlel o tom, že by mohl sledovat třeba také mě.

Sledoval jste v přímém přenosu nominační tiskovku?

Ano, sledoval.

Obránce Ondřej Kachyňa dal svůj první gól v extralize a dokázal složit jelena

Měl jste dopředu nějaké indicie, že by mohlo zaznít vaše jméno?

Zase poslední týden se ke mně dostaly informace, že bych mohl jet, takže stoprocentní překvapení to nebylo. Ale měli jsme ještě nějaké zápasy, mohl jsem se třeba zranit. Až teď je to oficiální. Doufám, že se teď přes víkendová utkání nic nepřihodí a vyjde to.

Telefon jste měl hned zahlcený gratulacemi?

Musím říct, že jich bylo dost. Přišly i od lidí, se kterými jsem se třeba dva roky nebavil. Jsem za to rád, že mi tolik lidí popřálo.

Sezona vám celkově vychází. Máte výborné statistiky, chodíte na přesilovky, takže se na ledě cítíte dobře?

Přes léto jsem tvrdě makal, abych to teď mohl prodat. Těší mě, že mi to vychází a máme nějaké body. Hlavně je důležité, že se nám daří daleko lépe než loni. Ale může to být ještě lepší, protože kvalitu tady máme. Makáme na tom a myslím si, že jdeme dobrou cestou.

Ještě před reprezentačním debutem vás čeká víkendový náročný dvojzápas na ledě dvou nejlepších týmů extraligy. Těžší být asi nemůže?

Je pravda, že těžší víkend být asi nemůže. Na druhou stranu je to super zkouška, jestli máme na to hrát s těmi úplně nejlepšími týmy. Věřím, že se na to dobře připravíme a uděláme nějaké body.

Lídra soutěže Pardubice jste doma porazili, takže hrát se s nimi určitě dá.

Hrát se dá v extralize s každým, ale zároveň se dá se všemi i prohrát. Extraliga je hodně vyrovnaná. Určitě v Pardubicích nebudeme favority zápasu, ale šanci vyhrát určitě máme.