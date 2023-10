V obou víkendových domácích zápasech hokejistů Banes Motoru rozhodovaly až samostatné nájezdy. Ani jednou v nich Jihočeši neuspěli a brali tak v pátek proti Karlovým Varům (2:3) i v neděli s Třincem (1:2) pouze jeden bod. V tabulce Tipsport extralize zůstávají na velice solidní páté příčce, v pátek se představí na Kladně (18) a v neděli budou hostit lídra soutěže Pardubice (17).

Lukáš Pech ze samostatného nájezdu třineckého Marka Mazance nepřekonal. | Video: Deník/ Pavel Kortus

S Třincem je to vždycky těžké. Držitel posledních čtyř mistrovských titulů spoléhá na propracovanou defenzivu, proti které je hrozně těžké se prosadit. Je to mimořádně účinné, ale pro diváka ne zrovna moc koukatelné…

Motor se také prosazoval jen velice těžko. Navíc na konci druhé třetiny inkasoval gól po akci dvojice Daniel Voženílek (bývalý českobudějovický hráč potvrzoval, že se vypracoval v jednoho z nejlepších útočníků extraligy) – Martin Růžička.

„Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Třinec byl v prvních deseti minutách jasně lepší, rychlejší a vyhrával osobní souboje. Potom jsme se trochu zmátořili a chytili tempo hry, která se přelévala ze strany na stranu. Narazily na sebe hodně bojovné týmy, jejichž obrany pracovaly opravdu dobře,“ konstatoval trenér Banes Motoru Ladislav Čihák.

Ve třetí třetině nejprve sudí po konzultaci i videa neuznali vyrovnávací gól Milana Gulaše pro jeho postavení v brankovišti, platila až branka Jakuba Valského po skvělé akci Lukáše Pecha. „Přestože nám nebyl uznán gól, tak jsme to nezabalili. Vyrovnali jsme, ale přesto jsme zklamáni. Opět jsme udělali před koncem zbytečný faul. Oslabení tří proti čtyřem kluci skvěle odbránili a podržel nás gólman Hrachovina. Ale je to prostě chyba, která nás mohla stát zápas,“ zlobil se.

Čtvrtá porážka v řadě, Banes Motor proti Třinci opět nezvládl samostatné nájezdy

Nájezdy se jeho svěřencům nedaří. Dohromady jich jeli v posledních dvou kolech třináct a zaznamenali jediný gól Dominikem Simonem. „Poslali jsme na nájezdy trošku jiné hráče než minule. V koncovce ale bohužel štěstí nemáme. Nájezdy samozřejmě trénujeme, ale je to prostě o těch hráčích. Kolikrát to kluci provedli dobře, ale prostě to tam nespadlo,“ pokrčí trenér rameny.

Svůj první zápas po návratu ze zámoří a také premiérový extraligový odehrál urostlý centr Jáchym Kondelík. A ukázal, že by měl být pro mužstvo přínosem. Silný je především v osobních soubojích. „Byl jsem s ním spokojený,“ přikývl Čihák.

Třinecký asistent trenéra Vladimír Országh viděl dobrý a bojovný zápas z obou stran. „Soupeři si nedali zadarmo ani centimetr ledu. Výborně pracovali oba gólmani a obrany. Vedli jsme, ale soupeř dokázal vyrovnat a pak byly šance na obou stranách. Remíza po šedesáti minutách odpovídala průběhu zápasu. V nájezdech jsme měli štěstí. Jsme rádi, že jsme zvítězili. V Budějovicích se nevyhrává lehce. Je to kvalitní soupeř, kterého jsme loni ani jednou neporazili,“ řekl k utkání.