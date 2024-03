Hokejisté Banes Motoru vyhráli v úvodním duelu předkola extraligového play off nad Karlovými Vary 4:2. Druhý zápas se hraje znovu v Budvar aréně ve čtvrtek (17).

Skvělý zákrok Dominika Hrachoviny proti šanci karlovarského Tomáše Rachůnka. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí branky se vrátil Hrachovina a mimo hru zůstává už jenom zraněný Beránek. Místo v sestavě nezbylo na obránce Šticha a útočníka Simona.

Úvod zápasu byl oboustranně nervózní a úporný plný soubojů a nepřesností. Nebezpečnější ale byli z rychlých brejků hosté. Po jednom z nich vytáhl po tutovce Rachůnka exkluzivní zákrok Hrachovina v domácí brance.

Kritický moment úvodního dějství přišel po hodně sporném vyloučení nejlepšího střelce Motoru Ordoše na pět minut plus do konce utkání za podkopnutí. Jeho spoluhráči však dlouhé oslabení odbránili výborně.

Po přestávce šli do vedení Jihočeši. Pechova přihrávka se šťastně odrazila od brusle karlovarského obránce k Valskému a ten zblízka poprvé překonal Frodla.

Motor byl rázem na koni, jenže v koncovce se podruhé neprosadil, a tak přišel trest. Po rychlé akci vymetl horní růžek domácí klece Gríger a začínalo se zase od začátku.

V polovině zápasu ujel po pasu od Kondelíka Gulaš, ale zakončil až moc přesně. Kotouč se od břevna odrazil těsně před brankovou čáru…Ve 35. min. však zaváhala českobudějovická obrana, Gríger posunul kotouč Procházkovi a ten ho zametl do sítě – 1:2.

V závěrečném dějství už to bylo vyloženě dobývání karlovarské branky. Jenže proti zarputile bránícímu soupeři se domácí do větších šancí prakticky nedostávali.

Až v 52. min. to přišlo. Kapitán Gulaš napřáhl a trefil přesně – 2:2. Poté byl na pět minut plus do konce zápasu vyloučen také hostující O. Beránek, domácí si vynutili naprosto zdrcující tlak a Harris dorážkou vrátil svému týmu vedení.

Ještě v téže přesilovce se Harris trefil prakticky z identické pozice i podruhé. Motor vedl 4:2, první zápas předkola tak byl definitivně rozhodnutý a halou znělo: Hoši děkujem!

Branky a nahrávky: 22. Valský (Pech, Toman), 52. Gulaš (Štencel, Hovorka), 56. Harris (Kondelík, Pýcha), 58. Harris (Gulaš, Kondelík) – 28. Gríger (O. Procházka, T. Rachůnek), 35. O. Procházka (Gríger, T. Rachůnek). Vyloučení: 2:5 (navíc dom. Ordoš a host. O. Beránek 5 + do konce), využití: 2:0. Rozhodčí: Hribik, Mejzlík – Rampír, Blažek. Diváci: 5702. Stav série: 1:0.

Motor: Hrachovina – Hovorka, Gulaši, Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera – Gulaš, Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, Kubík – Valský, Pech, Toman – Vopelka, Koláček, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

K. Vary: Frodl – Mikyska, Bartejs, Plutnar, Huttula, Stříteský, McFadden, Dlapa – O. Beránek, Černoch, Kangasniemi – O. Procházka, Gríger, T. Rachůnek – Kružík, Hladonik, Redlich – Koffer, Kofroň, Adámek. Trenéři Eismann a Šik.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Ukázali jsme charakter, bojovnost, počkali jsme si na příležitost. Máme první bod a jedeme dál.“

Václav Eismann (K. Vary): „Padesát minut jsme bořili předpoklady všech analytiků, expertů a odborníků. Mužstvo pracovalo výborně a podle plánu. V rozhodujícím momentu jsme dali soupeři naší nedisciplinovaností to, co jsme mu dát neměli. Díky kvalitě přesilovky si domácí utkání vzali. Gratuluji domácím k prvnímu bodu, k dalším účastníkům na ledě se vyjadřovat nechci.“