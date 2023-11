První třetiny se v posledních zápasech Jihočechům daří, alespoň z hlediska herního projevu. Trápí je však koncovka. „Výkony v prvních třetinách se blíží našim představám. Vytváření šancí je v pořádku, jejich proměňování v nepořádku. Měli bychom z toho vytěžit branky,“ uvědomuje si trenér Motoru Ladislav Čihák.

Až na koncovku ale musel být tentokrát s výkonem svých svěřenců spokojený. Nakonec jediný gól stačil na tříbodový zisk. „Měli jsme dobrý vstup do utkání a první třetina vyzněla o něco lépe pro nás. Druhá už byla vyrovnaná a stejně tak i třetí. Vím, že nepadaly góly, ale na můj vkus to bylo pro diváky velmi atraktivní utkání. Hra se přelévala, jednou jsme byli nebezpeční my, potom zase soupeř.“

Cenný skalp Litvínova zajistil Motoru ve výborném utkání jediný gól Jana Štencla

Gólová střela od modré obránce Jana Štencla nakonec přinesla tříbodový zisk. „V závěrečné části už to bylo o jediné brance. Měli jsme štěstí, že jsme ten gól dali my. Vítězství si strašně moc ceníme. Litvínov letos předvádí velice kvalitní výkony a je to tým, který si zaslouží být nahoře v tabulce. Jeho výkony jsou stabilní a moc si vážíme, že jsme dokázali uhrát doma tři body s tak silným soupeřem,“ ocenil.

Litvínovský kouč Karel Mlejnek uznal, že minimálně v úvodním dějství tahal domácí celek za výrazně delší konec. „Soupeř byl v první třetině jednoznačně lepší,“ potvrdil. „Druhá třetina byla vyrovnaná, když jsme se trošku dostali do hry. Ve třetí bylo otázkou, kdo dá branku, ten vyhraje utkání. Povedlo se to domácím, kteří tak brali tři body,“ stručně zhodnotil utkání.