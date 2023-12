V Brně si před vyprodanou Winning Group Arenou Motor připsal třetí tříbodové vítězství v řadě a bodovat dokázal už v šestém utkání za sebou. Ve výborné atmosféře se hrál hokej velmi dobré extraligové úrovně a výhra hostí byla zasloužená, to je třeba také zdůraznit.

Jihočeši o ní rozhodli po vyrovnané a bezbrankové úvodní třetině ve druhé části, kdy během pouhých tří minut nasypali Štěpánu Lukešovi v brance Brna (gólman Komety číslo jedna Dominik Furch je zraněný) tři branky a vyhnali ho na střídačku. „Věděli jsme, že Kometa nemá dobrou sérii a do zápasu dá určitě maximum. Také to tak vypadalo. První deset minut jsme byli horším týmem. Kometa velmi dobře napadala a byla silnější v soubojích. Měli jsme štěstí, že náš gólman pochytal její šance,“ konstatoval trenér vítězného celku Ladislav Čihák.

Také on viděl úvod druhé třetiny jako mimořádně důležitou pasáž zápasu. „Ve druhé třetině nám to tam gólově napadalo a trošku jsme se uklidnili,“ připustil.

Skvělý Motor sestřelil Kometu v její aréně a bodoval už v šestém utkání v řadě

Jenže hnáni výborný publikem domácí snížili na jednogólový rozdíl. „Věděli jsme, že to Kometa nezabalí a bohužel jsme dostali dva góly.“

O všem se rozhodlo tři minuty před koncem, kdy střídající osmnáctiletý mladíček v brance Brna Jan Kavan neodhadl situaci, vypravil se pro kotouč, u kterého nemohl být dříve než hostující Filip Přikryl. Ten ho bezpečně objel a do prázdné branky s přehledem zavěsil. „Definitivně rozhodla chybka mladého gólmana soupeře. Na jeho obranu bych chtěl říct, že na ni má nárok. Jsme samozřejmě rádi, že jsme tři body uhráli. Musíme se ale poučit. Za stavu 3:0 a 3:1 pro nás jsme měli hrát zodpovědněji a dělat bezpečnější věci. Byly tam pasáže, kdy na nás Kometa naběhla a byli jsme pod tlakem. Hodně důležité bylo, kolik kluci dokázali zblokovat střel. Čtvrtý gól to rozhodl a těší nás, že jsme venku konečně dokázali bodovat za tři body,“ přiznal.

Z Budvar arény se stala nedobytná tvrz, doma Motor vyhrál už osm zápasů v řadě

Trenér Motoru připomněl poslední dva venkovní zápasy svého týmu, kdy na ledě extraligových titánů Pardubic a Sparty pokaždé vedl o dva góly, ale nakonec se vždy vracel pouze s bodem za porážku v prodloužení. „Jsme rádi, že jsme to zlomili a máme tři body. Čtvrtý gól nás zachránil, ale pořád tam vidím rezervy. Tentokrát jsme měli větší štěstí a máme radost, že jsme vzali tři body,“ zopakoval.

Po dvouzápasové pauze dostal tentokrát před Dominikem Hrachovinou přednost Jan Strmeň a dva dny po svých dvaatřicátých narozeninách odchytal výborný zápas. „Nemáme daný žádný rozpis, kdo bude chytat. Oba gólmani pracují pro tým. Vždycky se pro jednoho rozhodneme a klukům dáme včas vědět,“ vyjádřil se Čihák ke gólmanské otázce.

Českobudějovický rodák na střídačce Komety Jaroslav Modrý měl ke spokojenosti pochopitelně hodně daleko. Jeho tým totiž prohrál už páté utkání v řadě a krčí se v extraligové tabulce na osmém místě. „Byla pěkná atmosféra, je fajn hrát opět doma před našimi fanoušky. Měli jsme výborný vstup do utkání, ale nebyli jsme za to odměněni, chybí nám lepší produktivita. Pak nám to tam trošku napadalo ve druhé třetině, honili jsme to na konci, ale vyrovnat jsme nedokázali. Soupeři gratulujeme k vítězství,“ stručně zápas zhodnotil.