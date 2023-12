Zápasy po reprezentační přestávce bývají vždycky ošemetné. Hokejisté Banes Motoru ho však zvládli hodně přesvědčivě. Olomouc ve vánočním duelu, jehož výtěžek byl věnován Arpidě, jasně přehráli, zvítězili 4:0 a v tabulce Tipsport extraligy si upevnili sedmé místo. Na klíčovou čtvrtou příčku už ztrácejí pouhé čtyři body.

V Budvar aréně panovala ve středu báječná vánoční atmosféra. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V pátek se Jihočeši představí v Plzni (17:30), se kterou v letošních úvodních dvou vzájemných duelech neztratili ani bod, v úterý na Štěpána je čeká tradičně hodně třaskavý domácí duel s Hradcem Králové (17).

Olomouc je vždycky nepříjemný soupeř, což se potvrdilo i tentokrát na jihu Čech. Velice důležitý byl ale rychlý přesilovkový gól Jana Štencla, který domácí celek uklidnil. „Nezačali jsme dobře a hned ve třetí minutě jsme v oslabení inkasovali,“ souhlasně přikývl i olomoucký trenér Jan Tomajko.

Jeho tým pak tahal za kratší konec po celou první třetinu. „Budějovice byly v první třetině všude dřív, vyhrávaly souboje,“ uznal.

V závěru úvodního dějství přidal druhou branku kapitán Milan Gulaš. V prostřední části hosté přece jen zvedli hlavu a dostali velkou šanci vrátit se do zápasu při pětiminutovém vyloučení obránce Motoru Michala Gulašiho. S dlouhou početní výhodou však naložili skutečně prachbídně a Hrachovinu prakticky neohrozili.

V závěrečné části hry přidal parádní třetí gól obránce Pavel Pýcha a bylo po zápase. „Nedostali jsme se do toho po celé utkání,“ posteskl si Tomajko. „Jediné, co jsme chvílemi hráli dobře, byla řada oslabení, která jsme měli. A dá se říct, že to byla zbytečná oslabení, která nás stála hodně sil. Ty nám pak chyběly v útoku. Nebyli jsme lepší. Domácí vyhráli zcela zaslouženě,“ sportovně uznal. „Musíme se z toho poučit do dalších zápasů.“

Tomajkova slova lze jenom potvrdit. Motor byl zcela jasně lepší a tři body bral naprosto zaslouženě. „Za tři body jsme rádi, protože zápas po přestávce nikdy není lehký,“ uvedl asistent trenéra Čiháka Jiří Hanzlík. „Pozitivní bylo, že jsme si pomohli přesilovkami,“ připomněl dva góly svého týmu v početní výhodě.

Nebyl by to českobudějovický asistent, aby byl přes hladkou výhru stoprocentně spokojen. „Myslím, že dokážeme hrát lépe. Hlavně s pukem. Hra s kotoučem nebyla podle našich představ. Pozitiva za tři body ale samozřejmě převažují,“ řekl k utkání.

To se odehrálo ve výborné vánoční atmosféře. Za zmínku určitě stojí, že už v pátém utkání za sebou dorazilo do Budvar arény více než šest tisícovek diváků.